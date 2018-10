Ministro do Ensino Superior defendeu eliminação das propinas nas licenciaturas

O ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor, defendeu que no futuro devem ser eliminadas as propinas nas licenciaturas, diz o jornal Público.

O governante disse ainda que a redução da propina máxima, prevista no Orçamento do Estado para 2019, “não vai prejudicar” os estudantes que beneficiem de uma bolsa de estudo, avança o mesmo jornal.

Foi ainda anunciado por Manuel Heitor que até ao final da legislativa o executivo nacional, liderado por António Costa, tem a intenção de aumentar o actual número de estudantes do ensino superior que beneficiam de bolsas de estudo de 73 mil para os 75 mil, refere o jornal Público.