Ministros e deputados tiveram dados expostos na internet nos últimos três anos

Nos últimos três anos, os dados pessoais de três ministros, seis secretários de Estado, 88 deputados e vários mandatários políticos às eleições de 2015 estiveram expostos na internet sem qualquer controlo, noticia o jornal Público.

O matutino identificou, no mês de novembro, os dados pessoais do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, da ministra da Presidência e Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, e da ministra do mar, Ana Paula Vitorino. Também os dados do secretário de Estado da Energia, João Galamba, do secretário de Estado das Comunidades, José Luís Cordeiro, da presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, ou da coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, entre outros, estiveram disponíveis na internet.

Os dados, que incluem nomes completos, cartão de cidadão, moradas completas, filiações e números de telefone, terão ficado disponíveis na sequência da entrega das listas pelos partidos aos tribunais de distrito a que concorreram nas eleições de 2015.