Até ao final do ano, a Minsait estima processar, só em Portugal, mais de 30 milhões de documentos eletrónicos, o que representa um crescimento de 20% face a 2022.

31 Outubro 2023, 13h45

A Minsait, uma empresa da Indra, estima o processamento de mais de 13 mil milhões de euros em faturas eletrónicas até ao final do ano, em Portugal, resultado do crescente intercâmbio eletrónico documental (EDI) entre empresas e organizações do setor público que estão a apostar na desmaterialização documental no país.

A empresa detalha que “são cada vez mais as organizações de vários setores de atividade, da Aviação, à Energia, passando pelo Turismo, Retalho, Indústria Automóvel ou Telecomunicações, que estão a apostar neste tipo de serviços com vantagens e impacto direto no negócio, como a maior rapidez na transmissão da informação entre parceiros comerciais, suportando a agilidade e a velocidade nos negócios, ou a integração automática nos sistemas de informação para evitar erros e esforços administrativos manuais”.

A sustentabilidade impulsionou a desmaterialização dos documentos em papel.

A Minsait explica que “as políticas de desmaterialização documental traduzem-se num forte contributo para a sustentabilidade ambiental das empresas, que cada vez mais incorporam políticas ambientais nos seus planos de negócios e compromissos empresariais”.

Também o facto de haver uma crescente ligação eletrónica entre as empresas, parceiros comerciais, clientes e fornecedores, com a introdução de novos documentos no processo eletrónico, ajuda a esse movimento.

A Minsait revela que “desenvolveu uma nova versão da sua plataforma de serviços, já em produção e com desenvolvimentos adicionais em curso, que através da utilização das tecnologias de última geração, protocolos e procedimentos de melhores práticas, garante um ambiente seguro, resiliente, escalável e potenciador de inovação”.

“A plataforma visa dar resposta a esse crescimento, e às maiores exigências que o mercado e os clientes colocam nas temáticas da segurança, fiabilidade e resiliência”, revela a empresa.

Cada vez mais empresas, em vários setores de atividade tem recorrido aos serviços da Minsait, que aceleraram bastante durante a época da pandemia Covid-19.

“Em 2023 esse crescimento tem continuado de forma significativa pois são notórias as vantagens que trazem ao negócio”, defende Jorge Gonçalves, Head of Industry Midmarket da Minsait em Portugal.

“O volume de documentos eletrónicos processados vai continuar a crescer, sendo que as análises do setor apontam para um crescimento do mercado EDI de 20% por ano nos próximos anos, com um impacto importante no negócio das organizações”, acrescenta o gestor.