Miramar Cruceros pondera abrir negócio em Portugal

A Miramar Cruceros, empresa que vende cruzeiros online (e já fatura cerca de seis milhões de euros), pondera investir no alargamento dos seus mercados potenciais para Portugal – uma geografia onde a apetência por aquele tipo de férias está a conhecer um verdadeiro ‘boom’.

Criada em 2011 por dois amigos de infância, Hugo Iglesias e Diego Leira Pan, na incubadora de empresas Corunha, em Lugo, a Miramar Cruceros cresceu (em vendas) 30% em apenas um ano e colocou a internacionalização no topo da sua agenda estratégica. O mercado de Itália é o que tem sustentado o crescimento fora de Espanha, mas os bons resultados viabilizaram investimentos noutros países.

“Este ano, a Miramar chegou à conclusão de que o futuro era abrir novos mercados. Obviamente, queremos continuar a consolidar aqueles onde já estamos, de língua espanhola e francesa (França, Bélgica e Suíça), mas queremos acrescentar pouco a pouco para diversificar a atividade”, disse Hugo Iglesias ao jonral ‘La Voz de Galicia’. A próxima aposta balança entre Portugal e o Reino Unido.

“A Miramar concentrou-se na Itália por causa do seu potencial (tem 750 mil passageiros em cruzeiros, quando em Espanha não chegam aos 300 mil)”, admitindo que o próximo desafio será resolvido com base na disponibilidade dos recursos humanos.

“Portugal é um mercado pequeno mas quase sem concorrência, e acreditamos que, ao entrar em contato com as universidades do norte do país, poderíamos avançar. O Reino Unido é exatamente o oposto, porque tem dois milhões de passageiros em cruzeiros, mas a competição é acirrada e pode ser mais difícil ter profissionais competentes. Vamos ver como as coisas evoluem, mas antes do final do ano vamos tomar uma decisão”, revela o CEO da empresa.

Paralelamente a essa trajetória de internacionalização, o outro pilar que apoiará o crescimento da empresa no curto prazo é o novo site, cujo lançamento acaba de acontecer, ainda segundo o jornal galego.

O site permite que a empresa exiba a oferta mundial de cruzeiros (cerca de 10 mil), com referências à disponibilidade de vagas e aos preços praticados em tempo real.