Autarquia apresentou esta terça-feira o orçamento municipal, cifrado em 1,3 mil milhões de euros. Carlos Moedas sublinha crescimento do investimento na habitação, saúde e Estado social local.

14 Novembro 2023, 17h18

Carlos Moedas está convicto de que a oposição na Câmara Municipal de Lisboa aprovará o orçamento municipal para 2024, apresentado esta terça-feira, apesar de não contar com maioria na autarquia.

“Apresentámos um orçamento de 1,3 mil milhões de euros. É a segunda vez na história da câmara municipal em que chegamos a este valor”, começou por explicar Carlos Moedas. “Nesses 1,3 mil milhões, é preciso ver aquilo que estamos a apresentar. Parece-me quase impossível a oposição chumbar um orçamento que aumenta neste ano mais 40% no investimento da habitação.”

A habitação tem sido, aliás, uma das preocupações do executivo liderado por Carlos Moedas e conta com um crescimento de 40% no novo orçamento municipal.

“Estamos aqui [na Web Summit] a falar dos unicórnios, mas onde estou a investir é na habitação para os lisboetas. Nestes anos, nós estamos a investir 560 milhões; só no ano que vem são 140 milhões em habitação. Nestes dois anos entregámos 1.500 chaves”, explicou Moedas.