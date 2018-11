Moedas e Jourová lançam prémio destinado a mulheres inovadoras

A Comissão Europeia lançou esta terça-feira a sexta edição do Women Innovators Prize, na Web Summit, em Lisboa. O Comissário para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, e a Comissária da Justiça, Consumidores e Igualdade de Género, Věra Jourová, anunciaram o calendário de candidatura para o próximo ano do prémio que distingue “a excelência de mulheres empreendedoras”.

Financiado pelo programa de investigação e inovação da UE, Horizonte 2020, o concurso atribuirá prémios em duas categorias: três prémios de 100 mil euros cada na categoria principal “mulheres inovadoras” e na categoria “inovadora em ascensão”, para mulheres até 35 anos, um prémio de 50 mil euros.

“Cada vez mais mulheres estão envolvidas nas áreas da inovação e dos negócios; mas queremos que mais mulheres criem empresas inovadoras”, disse Carlos Moeda. O Comissário europeu sublinhou que as anteriores edições do Women Innovators Prize “deram palco a ideias incríveis e ao trabalho dedicado de excelentes mulheres empresárias”.

“Tenho uma expectativa grande de termos muitas candidatas inspiradoras na edição do próximo ano”, acrescentou.

A expectativa é partilhada por Věra Jourová que disse que “as vencedoras do Prémio Mulheres Inovadoras são uma inspiração para muitas outras mulheres; são verdadeiras modelos que mostram a coragem para prosseguir as suas ideias e sonhos. Do lado da UE, estamos a fazer tudo para apoiar o seu sucesso”.

O concurso é destinado a todas as mulheres da UE e países associados ao Horizonte 2020 que fundaram ou co-fundaram a sua empresa, que necessita estar existente e ativa, antes de 1 de janeiro de 2017. O prazo final para inscrições é 16 de janeiro de 2019, sendo as quatro vencedoras anunciadas na primavera de 2019.