Luís Montenegro declarou que, sem maioria absoluta, o PSD tem de “desafiar todos os outros partidos a respeitarem a vontade popular e a encontrarem instrumentos no parlamento que façam com que o Governo possa executar o seu programa, excluindo o Chega”.

14 Novembro 2023, 14h41

O presidente do PSD reafirmou hoje não vai fazer qualquer coligação com o partido Chega e que só governará se ganhar as eleições legislativas.

“Eu venho para ganhar as eleições e para governar o país e já disse que só governo se ganhar as eleições”, disse aos jornalistas Luis Montenegro, em Portimão.

O líder social-democrata falava à chegada à estação ferroviária de Portimão, no final de uma viagem de comboio entre Tunes, no concelho de Silves, e Portimão no âmbito da iniciativa Sentir Portugal.

Luís Montenegro declarou que, sem maioria absoluta, o PSD tem de “desafiar todos os outros partidos a respeitarem a vontade popular e a encontrarem instrumentos no parlamento que façam com que o Governo possa executar o seu programa, excluindo o Chega”.

“É isso que nós vamos fazer”, destacou.

Contudo, o presidente do PSD manifestou-se “empenhado em ganhar as eleições, em conquistar o maior número de votos possível para que o PSD sozinho tenha condições de estabilidade governativa”.

Questionado sobre posições manifestadas por alguns militantes e ex-dirigentes do partido, como o ex-ministro Miguel Relvas, favoráveis a coligações ou acordos com outros partidos políticos da área da direita para a formação de um eventual Governo, Montenegro respondeu que o PSD “tem órgãos eleitos e estratégias sufragadas”.

“O PSD é um partido democrático onde as pessoas são livres de manifestarem as suas posições, mas nós estamos a cumprir de forma integral e honesta a estratégia que delineámos”, salientou.

O líder social-democrata disse que vai apresentar ao eleitorado um projeto político “mobilizador e que corresponde ao sentimento maioritário dos eleitores e àqueles que estão frustrados e dececionados com o terceiro pântano político que o PS trouxe ao país”.