Montepio confirma Pedro Alves como administrador não executivo

A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) anunciou em comunidado que Pedro Jorge Gouveia Alves iniciou, no passado dia 23 de agosto de 2018, funções de Administrador não Executivo do Conselho de Administração do banco.

Trata-se da confirmação de uma notícia já conhecida. Este administrador que tem funções na Associação Mutualista (dona do banco), vai acumular com a presidência da Montepio Crédito.

A composição atual dos órgãos sociais da CEMG para o mandato 2018-2021 ainda vai sofrer alterações. Está previsto que este mês seja entregue no Banco de Portugal o nome do chairman para avaliação. O nome em cima da mesa é Álvaro Nascimento que espera a aprovação em Conselho Geral da Associação Mutualista.