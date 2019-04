Montepio Crédito dá 8 milhões aos lucros de 12,6 milhões do Banco

Cerca de 93% dos clientes do Montepio Crédito (MC) não são clientes do Banco Montepio, porque os canais de distribuição da financeira são essencialmente os pontos de venda. Mas a nova administração do banco, liderada por Carlos Tavares e Dulce Mota, vai passar todo o crédito ao consumo para o Montepio Crédito. Em entrevista, o presidente da Montepio Crédito, Pedro Alves, fala da atividade da sociedade especialista em consumer finance do Grupo Montepio Geral.

Qual foi o resultado líquido da Montepio Crédito em 2018 e qual o peso dos lucros consolidados do Banco Montepio, que foram, em 2018, 12,6 milhões de euros?

O Montepio Crédito tem recorrentemente uma rentabilidade dos capitais próprios entre os 7% e os 10%. Mas os resultados líquidos de 2018 são superiores, pois atingimos uma rentabilidade dos capitais próprios de 19%, o que equivale a um resultado líquido apurado, que ainda não está auditado, de mais de 8 milhões de euros. Portanto, são 63,5% dos lucros do Banco Montepio em 2018.

Como é que o MC aguentou uma crise financeira que deixou o país à beira de um credit crunch?

Na altura do credit squeeze em Portugal e das dificuldades de liquidez, em 2012, o Montepio Crédito apresentava um balanço de 280 milhões, hoje supera os 500 milhões. Em 2012 tinha um total de capitais próprios de 19 milhões, em 2018 ultrapassa os 50 milhões de euros. A sociedade financeira teve sempre resultados positivos, mesmo durante a crise e isso deve-se, essencialmente, ao modelo de negócio.

Quem são os clientes do MC?

O Montepio Crédito trabalha com profissionais que estão a montante do financiamento a particulares e a empresas – estamos a falar de importadores, fornecedores de equipamentos – e essas parcerias permitem agir em conjunto. Isto é, para os fornecedores de equipamentos de automóveis, camiões, retroescavadoras, etc., é muito importante estarem associados a uma solução de financiamento ajustado às suas necessidades, o que por exemplo as financeiras internacionais não conseguem fazer. Foi assim que, quando a banca tradicional teve dificuldade de dar financiamento às empresas e aos particulares, algumas sociedades financeiras, incluindo a Montepio Crédito, se manteve no financiamento à atividade.

Onde é que a MC se financiava?

A qualidade dos ativos da Montepio Crédito permitiu que se financiasse através de operações de titularização do mercado internacional, mesmo quando o mercado estava fechado. Conseguimos colocar em 2014 e 2015. Antes não tivemos necessidade de emitir no mercado. Não precisámos de fazer revolving das emissões, pois tínhamos liquidez suficiente. Uma das emissões foi feita já em finais 2017 e foi totalmente colocada no mercado, e o rating foi “single A”. Não foi uma operação sintética para descontar no BCE, como se fazia habitualmente.

O Banco Montepio não financia a Montepio Crédito?

O Banco Montepio cede liquidez também, mas uma parte significativa da liquidez vem da emissão de dívida junto de investidores no mercado e também do recurso a linhas de financiamento do BEI, sobretudo para o financiamento a PME.

Qual é a dimensão da carteira de crédito no vosso balanço?

A nossa carteira de crédito é de 455 milhões de euros. Isto significa um crescimento de 7,7% em 2018. O Montepio Crédito tem 63% da carteira em financiamento automóvel, do qual 35% são carros novos e os outros 65% são automóveis semi-novos até cinco anos. Depois, 23,5% do total da carteira é financiamento a aquisição de equipamentos na área de transporte e logística e equipamentos industriais para empresas. Com muito pouca expressão temos crédito-lar e crédito pessoal para particulares. O MC trabalha mais o mercado dos profissionais e isso distingue-nos. Isso e o facto de sermos a maior instituição de crédito especializado de capitais exclusivamente portugueses.

Qual é a quota de mercado?

Dependendo dos segmentos, oscila entre os 4% e os 10%, na área de automóvel ou na área dos transportes e logística, respetivamente.

Porque escolheram estes segmentos?

Porque foi esse o plano estratégico que traçámos em 2013, e fizemo-lo porque identificámos nestes segmentos – aqueles que tinham maior qualidade da carteira de crédito. Isso permite-nos hoje ter um rácio de NLP (malparado) de 3,75% sobre o total da carteira, melhor que em 2017 que era de 4,21%. Se olharmos para o mercado do consumer finance (crédito em pontos de venda), que inclui crédito pessoal e crédito automóvel, verificamos que o rácio de NPL médio é de 7,6% no fim de 2018. Podemos concluir que a estratégia desenhada em 2013 foi uma boa estratégia.

Houve libertação de imparidades?

Em 2018 houve um desempenho muito significativo de recuperação de crédito que estava totalmente provisionado e por isso houve libertação de imparidades, entre os 4 e os 5 milhões de euros, que vai ao nosso resultado líquido.

No novo plano já anunciado por Carlos Tavares, o que é que está previsto para o Montepio Crédito?

Como sabe, o Montepio Crédito esteve num plano de possível alienação. Agora, com a nova administração do Banco Montepio, passou a considerar-se uma unidade estratégica atendendo à sua capacidade de complementar o negócio de crédito ao consumo a particulares e de crédito especializado, nomeadamente leasing, renting e ALD do banco que está sub-representado nestes segmentos. Cerca de 93% dos clientes do Montepio Crédito não são clientes do Banco Montepio porque os canais de distribuição da financeira são essencialmente os pontos de venda. São assim clientes dos outros bancos, o que quer dizer que todo o valor que está a ser gerado pelo MC é um valor que vem de fora do grupo para dentro. Portanto, aquilo que o Banco Montepio definiu como linha de orientação estratégica foi aplicar este serviço, com este nível de tecnologia e agilidade, ao banco, e isto vai trazer um potencial de melhoria significativa no serviço prestado aos clientes do próprio banco.

Quanto esperam crescer com os clientes do Banco Montepio?

O que perspetivamos para 2019, em termos de produção de crédito automóvel e crédito ao consumo, é um crescimento maior porque vamos passar a trabalhar a produção de consumer finance do Banco Montepio. Nós perspetivamos, tendo isto em marcha, que nos próximos três anos tenhamos um balanço que é o dobro do atual. Para isso é necessário desenvolver tecnologia adequada para melhorar a eficiência operacional da instituição.

Quem é que faz a avaliação de risco do Montepio Crédito? É o Banco Montepio?

O Banco Montepio tem competências de análise e gestão de risco a nível consolidado e, portanto, a direção de risco do Banco tem responsabilidade pelo acompanhamento dos modelos de risco de crédito destas áreas específicas. Evidentemente que há uma equipa especializada dentro da estrutura do Montepio Crédito no desenvolvimento destes modelos, no acompanhamento das carteiras e da qualidade de risco de crédito que, como sabe, é boa.

Qual a estratégia para os próximos anos?

Estamos a desenvolver a estratégia para os próximos dois anos em três pilares: o primeiro tem a ver com a transformação digital, e isto não é um cliché, é um fator crítico de sucesso para o futuro da empresa. Em segundo lugar, a eficiência operacional. Nós temos de ser mais rápidos e temos de ter capacidade de conseguir contratar o maior número de créditos com a mesma estrutura. Isto é, não vamos aumentar a estrutura pelo facto de irmos trabalhar mais com o banco. E em terceiro lugar, há todos os aspetos ligados com a integração da oferta com o Banco Montepio.

Vão passar a dar crédito, por exemplo, através de um smartphone?

Estamos neste momento a desenvolver um projeto que foi lançado no princípio deste ano e que verá a luz do dia no verão, que passa por uma transformação digital ponto a ponto, na contratação de crédito. Seja por via direta – pela internet, por um smartphone, diretamente com o consumidor final – seja pela via indireta, através de pontos de venda, todo o processo de contratação está a ser automatizado e não terá qualquer tipo de intervenção manual. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que desde a identificação do cliente até à disponibilização do financiamento na sua conta bancária não há intervenção humana. Isto é um grande desafio numa organização, nomeadamente na gestão de recursos humanos. Estas 125 pessoas que trabalham no Montepio Crédito, este ano, representarão mais de 5.000 horas de formação. Estamos a chamar as pessoas para que elas próprias possam transformar-se com a transformação tecnológica.

O Governador do Banco de Portugal mostrou-se preocupado com a “armadilha do endividamento”. “O crédito ao consumo deslocou-se para os pontos de venda, o que é motivo de grande preocupação”. Como comenta esta afirmação?

O Montepio Crédito participa há muitos anos, quer por via da ASFAC, quer diretamente nos grupos de trabalho do Banco de Portugal, no aperfeiçoamento da própria legislação e partilhamos das preocupações da supervisão. A figura do Intermediário de Crédito e das suas responsabilidades vem disciplinar o mercado e ajudar significativamente na regulação da concorrência. Foi transposta ainda a diretiva comunitária que impõe o dever de análise e cálculo da solvabilidade dos consumidores que usam crédito, e que está em vigor desde meados de 2018. Uma das ferramentas utilizadas na análise de crédito e na avaliação da solvabilidade dos particulares é a famosa DSTI (debt service to income). O Banco de Portugal recomenda que a DSTI de cada cliente não ultrapasse os 50%.

