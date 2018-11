Montepio explica queda dos capitais próprios com IFRS 9 e perdas cambiais

A Caixa Económica Montepio Geral viu os capitais próprios caírem quase 147,2 milhões num ano, apesar do aumento dos lucros, tal como avançou o Jornal Económico esta sexta-feira.

Em termos consolidados, segundo as contas de setembro, o banco viu os capitais próprios caírem 147,2 milhões de euros face a setembro de 2017. Isto apesar de o Banco Montepio ter acabado os primeiros nove meses de 2018 com lucros de 22,4 milhões de euros, um resultado que representa um crescimento de 10,2% em relação ao período homólogo de 2017. O que é um sinal de que há perdas que não passaram na demonstração de resultados.

A Caixa Económica vem hoje reagir à notícia, explicando que a ” variação dos capitais próprios no período compreendido entre setembro de 2017 e setembro de 2018 foi determinada pela a adoção da IFRS 9 no dia 1 de janeiro de 2018 que originou um efeito desfavorável de 97,1 milhões de euros e que, de acordo com as regras contabilísticas aplicáveis, foi contabilizado nos capitais próprios”.

Diz o banco liderado por Carlos Tavares que “este impacto foi igualmente desfavorável na generalidade dos bancos que operam na União Europeia. Todavia, de acordo com as regras aplicáveis, apenas 5% deste valor se refletiu nos fundos próprios, para efeito do rácio de solvabilidade”.

A instituição lembra que em 30 de junho de 2018 este valor já se encontrava relevado nas demonstrações financeiras.

Outro fator que pesou na queda da situação líquida do banco foi o registo de reservas cambiais negativas no montante de 44,7 milhões, relacionadas com o impacto da desvalorização do Kwanza associada à participação detida pelo Grupo no Finibanco Angola. “Deste montante, já se encontrava relevado nas demonstrações financeiras de 30 de junho de 2018 o valor de 41 milhões de euros”, diz a instituição ao Jornal Económico.

Depois temos a “relevação de reservas de justo valor negativas relacionadas com carteira de dívida pública e que totalizaram 22,2 milhões de euros”, sendo que “deste montante, já se encontrava relevado nas demonstrações financeiras de 30 de junho de 2018 o valor de 9 milhões de euros”.

O banco acrescenta ainda à lista de factores que interferem no valor do capital próprio, o registo de resultados líquidos positivos de 22,4 milhões nos primeiros nove meses de 2018 e negativos de 13,9 milhões no quarto trimestre de 2017.

Foi o conjunto destes fatores associados que explicam que o balanço do banco tenha atingido um total de capitais próprios em setembro de 2018 de 1.615,7 milhões de euros, o que compara com 1.762,9 milhões em setembro de 2017 (ou seja -147,2 milhões).

Se retirarmos os interesses minoritários, portanto o total dos capitais próprios atribuídos ao acionista Associação Mutualista, verifica-se que estes caíram 140,7 milhões, passando de 1.730,1 milhões em setembro do ano passado para 1.589,4 milhões.

Recorde-se que o valor do capital próprio é relevante para o valor que a Caixa Económica tem no balanço da Associação Mutualista e que subiu para 1,88 mil milhões, líquido de imparidades, no balanço de 2017 da Associação Mutualista.