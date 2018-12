Montepio: ministro Vieira da Silva recebe Lista B em audiência

Os representantes da Lista B na candidatura às eleições da Montepio Geral Associação Mutualista (MGAM) serão recebidos em audiência amanhã, segunda-feira, pelo ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José Vieira da Silva.

Este encontro decorrerá na sequência da carta entregue pela lista liderada por Fernando Ribeiro Mendes ao ministro, no passado dia 28 de novembro, solicitando uma audiência com caracter de urgência e expressando preocupação relativamente à condução do processo eleitoral em curso.

A comitiva da lista B, a receber pelo ministro nas instalações do MTSS à Praça de Londres, será integrada por Fernando Ribeiro Mendes, João Proença, João Costa Pinto, João Carvalho das Neves e Nuno Cunha Rolo.