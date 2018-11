Moody´s diz que testes da EBA de 2018 revelam maior resiliência no capital dos bancos

A Moody´s analisou os resultados dos testes de stress dos bancos, divulgados na semana passada. A agência conclui que há um melhor desempenho do capital sob condições mais adversas. O rácio médio de CET1 (fully loaded) dos bancos testados decresceu 395 pontos base para 10,1% no cenário adverso, em comparação com uma queda de 340 pontos básicos em cenário adverso para 9,2% em 2016.

Os bancos com os menores rácios de capital em situação de stress, atingiram entre 6,4% e 7,5% (o mínimo definido pela EBA – Autoridade Bancária Europeia – é de 5,5%).

Os bancos mais afetados estão localizados no Reino Unido, na Alemanha e na Itália, refletindo em parte o impacto dos principais fatores de risco em diferentes jurisdições.

A Moody´s anuncia que melhorou o nível de comparabilidade dos testes com os testes do Reino Unido e dos Estados Unidos mas que persistem divergências entre entre os bancos da União Europeia.

O teste deste ano usou as premissas macroeconómicas mais severas desde que os testes começaram a a realizar-se, em 2009.

O aumento da severidade significa que cenário adverso aplicado está agora mais próximo de exercícios semelhantes realizados pelo Banco da Inglaterra no Reino Unido e pela Federal Reserve nos EUA.

As imparidades para crédito impulsionaram a vulnerabilidade do capital, diz a Moody´s. As perdas agregadas sofridas pelos bancos foram menores desta vez, e ficaram nos 534 mil milhões, o que compara com os 552 mil milhões sofridos em 2016. Esta melhoria resulta principalmente das menores perdas ao nível dos riscos operacionais. “Redução do risco de crédito (principalmente nos empréstimos) foram de longe o driver mais forte, representando 358 mil milhões ou 67% do total de perdas (2016: 349 mil milhões, 63%)”, explica a agência.

Os bancos na Suécia e na Noruega demonstraram a maior resiliência, semelhante ao desempenho que tinham tido no teste de 2016. Os bancos da Áustria, Itália, Espanha e Reino Unido mostraram rácios de capital mais baixos sob o cenário adverso do que a média da UE.

Como durante o teste de stress de 2016, não houve obstáculo de aprovação ou reprovação. Acreditamos que os órgãos reguladores exigirão que bancos com maior impacto nos rácios fruto dos testes reforcem seus buffers de capital, em particular se o seu capital em cenário adverso se aproxima do requisito mínimo regulamentar de 7,0% para a CET1. Os supervisores usarão o desempenho dos bancos para orientar a sua avaliação ao nível dos requisitos de capital específicos para cada banco, que são definidos como parte do Processo Anual de Revisão e Avaliação de Supervisão (SREP). “Como parte desse processo, esperamos que os supervisores considerem possíveis restrições, como a suspensão dos pagamentos de cupão das obrigações Adicional Tier 1 (AT1). No cenário adverso, 25 bancos enfrentariam restrições ao pagamento de dividendos e ao pagamento do cupão AT1, a fim de preservar o capital.”, diz a Moody´s.

Há um baixo impacto das IFRS 9 no capital dos bancos diz ainda a agência de rating. Os bancos que reportam as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) registaram uma redução dos seus rácios CET1 no final do 2017 (na versão fully loaded) em 20 pontos base (bps), em média, devido ao impacto das novas normas contabilísticas IFRS 9 . Os valores dos bancos individuais variam entre 104 bps negativos e 97 bps positivos. Os bancos húngaros, irlandeses, italianos e polacos experimentaram a maior queda.

“Acreditamos que a simulação de perdas de crédito ao longo do horizonte temporal de três anos testados nos testes da EBA revelou um agravamento em geral das perdas com o crédito, mas não há dados publicados suficientes para nos permitir comparar o impacto em relação aos padrões contabilísticos da IAS 39”, diz a agência.