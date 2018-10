Moody´s eleva rating da CP, mas ainda não a retirou de lixo

A CP – Comboios de Portugal, E.P.E. informou no site da CMVM que a agência de rating Moody´s, na sequência da recente decisão sobre a notação de risco da República Portuguesa, subiu o rating da empresa de Ba2 para Ba1 (ainda em lixo), com outlook estável.

Esta alteração de notação resulta fundamentalmente do forte vínculo entre a CP e o seu acionista e do considerável suporte financeiro que este tem dado à empresa.

A Moody’s retirou este mês o rating do país de grau especulativo. No dia 12 de outubro, a agência de notação subiu o ‘rating’ de Portugal para ‘Baa3’, com perspetiva estável. A agência americana foi a última das três grandes a melhorar a nota da República para nível de investimento, depois das subidas da S&P, em setembro do ano passado, e da Fitch, em dezembro.

As classificações Ba1, Ba2, Ba3 são vistas como lixo pelos investidores. São obrigações que a Moody’s diz terem um risco de crédito substancial e que julga serem especulativas.