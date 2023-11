A agência subiu o rating para ‘A3’, mas reduziu as perspetivas económicas da economia portuguesa para ‘estáveis’, depois da subida efetuada em maio. Trata-se de uma tomada de decisão em linha com a expectativa gerada e com as subidas de notação de outras homólogas.

17 Novembro 2023, 21h41

A Moody’s melhorou a sua avaliação da dívida portuguesa, isto apesar da crise política em que o país mergulhou nos últimos tempos, colocando o rating nacional em ‘A3’. Ainda assim as perspetivas económicas para a economia portuguesa baixaram para ‘estáveis’, depois de serem consideradas ‘positivas’ desde maio, a última avaliação agendada, gerando alguma expectativa quanto a uma possível subida de rating, cenário que agora se confirmou.

A agência subiu as perspetivas económicas da economia portuguesa em maio, mantendo a nota de ‘Baa2’, já dois níveis acima do considerado lixo especulativo. Agora, e em linha com a expectativa gerada pela melhoria de perspetivas e pelas subidas de rating de outras homólogas, a Moody’s melhorou o rating nacional.

A perspetiva ‘estável’ coincide com “mais tendências positivas na força económica e fiscal do que a Moody’s atualmente espera estão balanceadas contra as recentes evidências de riscos políticos”, refere-se no relatório publicado esta sexta-feira pela agência. De resto a Moody’s aponta para as investigações relacionadas com corrupção que precederam a demissão de António Costa do cargo de primeiro-ministro, assim como as eleições antecipadas agendadas para dia 10 de março.

Ao JE, Filipe Garcia, presidente da IMF – Informação e Mercados Financeiros, havia já defendido que esta era uma boa oportunidade para a agência mostrar que privilegia um enquadramento de um OE que “prevê equilíbrio entre receitas e despesas”.

“Mesmo perante a demissão do primeiro-ministro, Portugal mostra que privilegia a aprovação de um Orçamento que prevê equilíbrio entre receitas e despesas e aponta para uma redução significativa do rácio dívida/PIB, terá de ser visto como algo positivo”, realçou.

Em setembro, a S&P havia já melhorado as perspetivas económicas nacionais, em linha com o que a DBRS havia feito no final de agosto. Já a Fitch melhorou mesmo o rating português, que passou assim de ‘BBB+’ para ‘A-‘.