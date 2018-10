Moody’s: ratings do BCP e CGD sobem dois níveis

A Moody’s divulgou hoje ter elevado a notação financeira da Caixa Geral de Depósitos e do BCP em dois níveis mantendo no entanto o rating destas instituições no nível ‘lixo’, de acordo com o comunicado. Ainda de acordo com a informação da Moody’s, Santander Totta e BPI viram as suas notações subir para níveis de investimento. O Montepio fica com o mesmo rating e melhora na perspetiva enquanto o Novo Banco ficou sob revisão com perspetiva de melhoria numa próxima avaliação.

A “melhoria do rating da dívida pública portuguesa de Ba1 para Baa3 com perspetiva estável” foi a justificação da Moody’s para as melhorias atribuídas aos bancos portugueses. A melhoria do designado “ambiente operacional dos bancos portugueses, aliada à força económica do país”, foram fatores decisivos para a decisão da Moody’s.

Rating de Portugal decisivo

Recorde-se que na sexta-feira passada a Moody’s subiu o rating de Portugal para o nível Baa3, com perspetiva estável, ou seja, o primeiro grau de investimento. A agência de notação financeira referiu que o upgrade é justificado pela descida do elevado nível de endividamento, bem como o crescimento económico do país.

A agência norte-americana tirou, assim, a dívida portuguesa do ‘lixo’ – nível em que estava há sete anos – e juntou-se às restantes maiores agências do mundo, que também já tinham dado este passo após a crise.

“O principal condutor do upgrade é a visão da Moody’s que a dívida geral do Governo está a mover-se para uma tendência descendente sustentável e gradual, com esperadas melhorias na capacidade de absorção de choques por parte da folha de balanço do governo nos próximos anos consistente com um rating soberano em grau de investimento”, explica o relatório publicado esta sexta-feira.

(em atualização)