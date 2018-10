Moody’s sobe ‘rating’ da Brisa

A Moody’s elevou de Baa3 para Baa2 os ratings de dívida garantida da Brisa Concessão Rodoviária, operador de portagens que administra 12 das principais rodovias do país. Simultaneamente, a Moody’s elevou o outlook da empresa para ‘estável’, refere a agência em nota oficial.

A alteração reconhece que a restrição ao crédito da Brisa se alterou por via do novo nível de rating do Estado português e da sua dívida soberana. A atualização também reconhece o perfil financeiro melhorado da Brisa. “Como a economia portuguesa melhorou, as perspetivas da Brisa seguiram o mesmo caminho, evidenciadas pelo crescimento contínuo dos volumes de tráfego na rede concessionada, que suporta a desalavancagem da empresa, aliada ao fortalecimento do ambiente financeiro em Portugal. A atualização das classificações da Brisa para Baa2 reflete ainda a expectativa da Moody’s de que a empresa será capaz de continuar a exibir métricas de crédito em conformidade com os termos de sua estrutura de financiamento e manter uma forte posição de liquidez”, refere a agência internacional.

No primeiro semestre de 2018, o tráfego na rede da Brisa aumentou 4,1%, que acompanhou o crescimento do tráfego de aproximadamente 7% registado em 2016 e 2017. Não obstante a recente moderação nos aumentos de tráfego em comparação com anos anteriores, “este foi um dos mais fortes desempenhos entre os operadores de rodovias com observação da Moody’s”.

Volumes de tráfego mais altos juntamente com aumentos de portagens e eficiências operacionais contínuas, “levaram a uma redução na alavancagem financeira da Brisa”, salienta a Moody’s. Nesse sentido, a agência de rating espera que “a empresa mantenha a rota de equilíbrio” que está esplanada no resultado da sua atividade.

Mesmo assim, a Moody’s refere que a classificação da Brisa continua restrita pelas necessidades de refinanciamento da empresa, “embora mitigadas pelo prudente estratégia de pré-financiamento da empresa”. A Brisa continua a manter uma forte posição de liquidez, apoiada por saldos em numerário de cerca de 149 milhões de euros e de 250 milhões de euros em linhas de crédito comprometidas, no final de junho de 2018.

“A Moody’s considera que o rating da Brisa está fortemente posicionado na classificação Baa2 e a perspetiva de rating estável reflete, “além da estabilidade perspetiva do rating do país, a expectativa de que a companhia continuará a implementar políticas financeiras prudentes.