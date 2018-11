Mora em Vila do Conde? É a melhor freguesia para se viver no Grande Porto

A freguesia de Vila do Conde foi escolhida como a melhor para viver na região do Grande Porto de acordo com um estudo conduzido pelo portal imobiliário Imovirtual, junto de mais de 2.850 indivíduos residentes em Portugal, divulgado esta terça-feira.

Entre os concelhos analisados está Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Trofa, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia. Os 2.850 inquiridos avaliaram as freguesias onde residem através de 12 fatores: segurança, limpeza, qualidade do ar, silêncio, transportes públicos, lojas e restaurantes, espaços de lazer, estabelecimentos de ensino, espaços de saúde, custo de vida em geral, acessos e estacionamento.

Vila do Conde foi quem recebeu as melhores avaliações entre todas as freguesias, numa escala de 1 a 5, nos fatores de ‘limpeza’ (4,45), ‘qualidade do ar’ (4,39), ‘acessos’ e ‘segurança’ (ambas com 4,26). Além de Vila do Conde (4,24) no ‘Top10’ entram também a cidade da Maia (4,16), Arcozelo (4,09), Matosinhos e Leça da Palmeira (4,08), São Félix da Marinha (4,05), Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde (4,00), Santo Tirso, Couto e Burgães (4), Mafamude e Vilar do Paraíso (3,92), São Mamede de Infesta e Senhora da Hora (3,92) e Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai (3,91).

Em sentido inverso surgem nas 10 piores classificadas as freguesias de Pedroso e Seixezelo (3,68), Baguim do Monte (3,68), Oliveira do Douro (3,68), Bougado (São Martinho e Santiago) (3,65), Ermesinde (3,65), Fânzeres e São Pedro da Cova (3,63), Valongo (3,59), Campanhã (3,45), Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo (3,40) e Serzedo e Perosinho (3,33), tendo os concelhos de Vila Nova de Gaia e Valongo agregado a maioria destas freguesias.

Os três fatores que melhor classificação receberam de um modo geral foram a ‘segurança’, ‘acessos’ e ‘estabelecimentos de ensino’. Pela negativa, ‘transportes públicos, ‘lojas e restaurantes’ e ‘espaços de lazer’ foram os fatores que receberam piores classificações na globalidade, segundo os dados foram recolhidos entre os meses de abril e setembro deste ano.

A destacar desta análise – que teve em conta as freguesias do Grande Porto que receberam no mínimo 20 respostas cada uma, num total de 36 freguesias – está ainda o facto de as freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo, no concelho de Matosinhos, terem sido consideradas aquelas com o ‘custo de vida’ mais elevado.