Morais Leitão e Uría Menéndez assessoram venda das mini centrais da EDP

A Morais Leitão e a Uría Menéndez – Proença de Carvalho assessoraram juridicamente o acordo entre a EDP e a Aquila Capital para a venda de 100% da EDP Small Hydro – e sua subsidiária Pebble Hydro –, composta por 21 centrais mini-hídricas. O negócio, anunciado esta sexta-feira, está avaliado em 164 milhões de euros.

O escritório de Nuno Galvão Teles apoiou o vendedor (EDP) enquanto a firma liderada por Bernardo Diniz de Ayala e Antonio Villacampa esteve do lado do comprador (Aquila Capital).

A equipa da Morais Leitão foi liderada pelo sócio Ricardo Andrade Amaro (Societário, M&A e Mercado de Capitais). Os advogados Diana Ribeiro Duarte (Societário, M&A e Mercado de Capitais) e Helder M. Mourato (Societário, M&A e Mercado de Capitais) também estiveram envolvidos.

A equipa da Uría Menéndez – Proença de Carvalho foi liderada pela sócia Catarina Tavares Loureiro (M&A) e composta ainda pelos advogados Maria Magalhães (M&A), João Louro e Costa (Público) e Gonçalo Andrade e Sousa (Público).

“Com esta transação e com a venda de 50% da EDP Produção Bioeléctrica S.A. à Altri, acordada a 31 de julho de 2018 por 55 milhões de euros, a EDP visa uma maior otimização do portfólio, através da alienação de atividades não estratégicas e de escala reduzida em Portugal, bem como da alocação destes fundos a outras áreas de crescimento”, explicou a elétrica, em comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.