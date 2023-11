Ambos são arguidos no processo, tendo Rui de Oliveira Neves sido detido.

10 Novembro 2023, 22h11

A sociedade de advogados Morais Leitão suspendeu os sócios Rui de Oliveira Neves e João Tiago Silveira, dois dos nomes implicados na ‘Operação Influencer’.

“A Morais Leitão comunica a suspensão dos sócios Rui de Oliveira Neves e João Tiago Silveira, com efeitos imediatos, a pedido destes”, anunciou a sociedade, esta noite, em nota de imprensa.

Ambos são arguidos no processo, tendo Rui de Oliveira Neves sido detido.

Segundo a Procuradoria-Geral da República, “por se verificarem os perigos de fuga, de continuação de atividade criminosa, de perturbação do inquérito e de perturbação da ordem e tranquilidade públicas”, emitiu mandados de detenção fora de flagrante delito do chefe de gabinete do primeiro-ministro, do Presidente da Câmara Municipal de Sines, de dois administradores da sociedade Start Campus e de um advogado/consultor contratado por esta sociedade.

Os detidos da Start Campus – entre os quais o CEO, Afonso Salema, e o administrador e diretor jurídico e de sustentabilidade, o advogado Rui Oliveira Neves, sócio da Morais Leitão – foram presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação no início desta semana.

Ao “Negócios”, João Tiago Silveira, antigo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e, também, ex-secretário de Estado da Justiça no Governo de Sócrates, confirmou que foi constituído arguido na investigação do Ministério Público aos negócios do lítio e do hidrogénio.