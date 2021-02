Morreu o CEO do grupo Marriott

O CEO da cadeia de hotéis Marriott International, uma das maiores do mundo, morreu esta segunda-feira aos 62 anos, depois de quase dois anos a lutar contra um tumor maligno no pâncreas. Arne Morris Sorenson, que foi o primeiro diretor executivo do grupo sem ligações familiares à empresa, já havia limitado o horário de trabalho no início do mês dado o deteriorar das condições de saúde.

O anúncio do falecimento do gestor foi confirmado esta terça-feira pela Marriott International, em comunicado. Segundo a cadeia hoteleira, é expectável que a nomeação do novo CEO aconteça nas próximas duas semanas.

No radar poderá estar Stephanie Linnartz, chairman para as operações de consumo, tecnologia e negócios emergentes, ou Tony Capuano, responsável pelo desenvolvimento global, design e serviços de operações da empresa, que ficaram ambos a supervisionar as operações diárias do grupo aquando da redução horária de Arne Morris Sorenson.

Arne Morris Sorenson nasceu em outubro de 1958 em Tóquio e mudou-se para os Estados Unidos aos sete anos, tendo recebido formação no Luther College, no estado de Iowa. O ex-executivo da Mariott era licenciado em Direito pela Universidade de Minnesota e começou a exercer a profissão na sociedade de advogados Latham and Watkins, em Washington, como tendo-se especializado em fusões e aquisições. Mais tarde conheceu Bill Marriot, enquanto assessorava juridicamente a sua empresa, e o empresário convidou-o para se juntar ao Marriott em 1996.