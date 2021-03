O antigo dirigente do CDS-PP Nuno Fernandes Thomaz morreu aos 77 anos este domingo , noticiou a Sic Notícias e o Dinheiro Vivo.

O antigo gestor foi vice-presidente do CDS durante a liderança de Manuel Monteiro, tendo sido presidente do Conselho da Faculdade de Economia da Nova SBE e era presidente do Conselho de Administração da Fundação Alfredo de Sousa, para o mandato 2018-2020.

Trabalhou durante várias décadas no grupo Nutriveste e foi administrador dos CTT.