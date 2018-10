Morreu Odette Ferreira, pioneira na investigação da Sida em Portugal

Nascida em 1925, Maria Odette Santos-Ferreira foi pioneira na investigação sobre a infeção VIH/Sida em Portugal, fazendo parte da equipa que identificou pela primeira vez o VIH do tipo 2 em doentes oriundos da Guiné-Bissau.

Professora catedrática jubilada da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, foi pioneira da investigação sobre SIDA em Portugal.

Num trabalho de investigação realizado no Hospital de Egas Moniz, em Lisboa, no âmbito da equipa de investigação do Dr. José Luís Champalimaud, que prosseguiu com a equipa do Professor Luc Montagnier, do Instituto Pasteur, de Paris, identificou o HIV de tipo 2, descoberta da maior relevância no que se refere à epidemiologia e diagnóstico desta doença