Morreu na passada quarta-feira, dia 1 de novembro, Pedro Pereira Coutinho Teixeira Duarte, aos 105 anos de idade, segundo um comunicado publicado esta sexta-feira no site da construtora Teixeira Duarte. Deixa 105 descendentes.

3 Novembro 2023, 18h54

“Partiu com 105 anos de idade e mais de 105 descendentes. Um homem de Família, um Senhor na e para a Empresa e todos os que nela trabalharam. Uma figura ímpar como pessoa, como engenheiro, como profissional, como líder e como empresário”, revela a empresa.

Nascido a 24 de agosto de 1918, na Lourinhã, Pedro Pereira Coutinho Teixeira Duarte foi o segundo de três irmãos filhos do Engenheiro Ricardo Esquível Teixeira Duarte, que fora o responsável pelo início da atividade da Teixeira Duarte em 1921.

Depois de uma infância e juventude vividas em Lisboa, licenciou-se em Engenharia Civil, pelo Instituto Superior Técnico, em 1946, sendo Engenheiro Especialista em Geotecnia, em título outorgado pela Ordem dos Engenheiros.

Com a morte do seu Pai em 1959, assume o cargo de Gerente e Diretor Geral da Empresa, o qual manteria até 1987, data em que a Teixeira Duarte se transformou na Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, passando então a ser presidente do Conselho de Administração até 2008, altura em que, já com 90 anos de idade, deixou de desempenhar qualquer cargo de gestão ou função operacional nas estruturas da Teixeira Duarte.

Desde 1987 que o seu filho Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte desempenhou o cargo de Administrador Delegado da empresa, tendo-lhe sucedido na presidência do Conselho de Administração da empresa e do Grupo em 2008, cargo que é atualmente e desde 8 de outubro de 2021, exercido por Manuel Maria Teixeira Duarte.

Em 2006, foi agraciado, pelo então Presidente da República Jorge Sampaio, com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.