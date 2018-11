Moscovici admite avançar com sanções a Itália caso não haja acordo sobre o orçamento

A União Europeia (UE) pode vir a avançar com sanções ao governo italiano caso não haja acordo em relação ao orçamento do país para o próximo ano. O comissário europeu para assuntos económicos, Pierre Moscovici, lembrou esta terça-feira que Itália tem uma semana para mudar os seus planos orçamentais e que, caso não o faça, a UE vai aplicar medidas disciplinares contra o país.

“Eu sou a favor de um diálogo, mas o cenário de sanções pode ser aplicado se não conseguirmos chegar a um acordo”, afirmou Pierre Moscovici, à margem de uma reunião de ministros das Finanças da UE. “Esperamos uma resposta forte e precisa do governo italiano, na próxima semana”, acrescentou.

No final de outubro, a Comissão Europeia chumbou a proposta de Orçamento do Estado apresentada pelo governo italiano para 2019. Esta foi a primeira vez que Bruxelas rejeitou a proposta orçamental de um Estado membro da UE, por este não cumprir com as metas estabelecidas no Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC).

A “irresponsabilidade na gestão orçamental” e o “desvio claro e intencional dos compromissos assumidos pelo Governo italiano”, como lhe chamou Pierre Moscovici, valeram aos italianos uma reprimenda de Bruxelas e uma abertura de um prazo de três semanas, até 13 de novembro, para a apresentação de um plano revisto para o próximo ano.