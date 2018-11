Moscovici espera que António Costa “tenha então o prazer de ‘tweetar’ outra vez”

O comissário europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, desdramatizou esta quarta-feira as reservas da Comissão Europeia face ao Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) e disse esperar que o primeiro-ministro, António Costa, possa voltar a escrever um tweet sobre a revisão em alta dos prognósticos da Comissão Europeia sobre a economia portugesa.

“Ficarei encantando se Portugal acabar por fazer melhor, como já aconteceu no passado, do que aquilo que atualmente prevemos, e o meu bom amigo António Costa tenha então o prazer de ‘tweetar’ outra vez. Eu saudaria isso. E pode acontecer”, disse Moscovici, na conferência de imprensa de apresentação dos pareceres da Comissão Europeia sobre os planos orçamentais dos países da zona euro para 2019.

O comissário europeu respondia assim ao tweet do primeiro-ministro que a 9 de novembro reagiu na rede social ao pessimismo de Bruxelas sobre o crescimento da economia portuguesa e défice do próximo ano. Através da sua conta pessoal do Twitter, o líder do Executivo presentou uma tabela na qual comparou as previsões com os resultados obtidos por Portugal nos anos anteriores.

Sobre as previsões económicas da Comissão Europeia, ontem divulgadas, vale a pena comparar as previsões feitas em anos anteriores com os resultados obtidos. pic.twitter.com/kvjafaNhPv — António Costa (@antoniocostapm) November 9, 2018

O comissário europeu “desdramatizou” o risco de incumprimento das metas do Pacto de Estabilidade e Crescimento no OE2019, realçando os avanços do país nos últimos anos.

Esta quarta-feira, a Comissão Europeia incluiu Portugal na lista dos cinco países cujos OE “colocam em risco o cumprimento do PEC 2019”. “Estes PPO poderão conduzir a um desvio significativo relativamente às trajetórias de ajustamento no sentido da realização do respetivo objetivo orçamental a médio prazo”, refere a instituição europeia, em comunicado divulgado esta quarta-feira de manhã.