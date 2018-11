Mota e BCP puxam pela bolsa de Lisboa. Itália anima Europa

As ações da Mota-Engil valorizaram 7,24% para 1,630 euros, no dia da sessão especial de bolsa da emissão de obrigações da construtora, cuja procura atingiu os 140 milhões de euros. O PSI 20 fechou a ganhar 1,25% para 4.860,79 pontos.

O BCP subiu 2,33% para 0,2416 euros num dia em que Itália traz alívio aos investidores com a banca europeia na liderança.

A Sonae valorizou 2,25% para 0,840 euros; e a NOS ganhou 2,08% para 5,165 euros.

Em terreno negativo só a Sonae Capital (-0,26%) e a Jerónimo Martins (-0,38%).

As principais praças europeias fecharam a primeira sessão da semana em terreno positivo. A sustentar o mercado estão as boas notícias vindas de Itália após as notas de uma maior flexibilidade do Governo italiano em baixar a meta do défice inscrita no Orçamento para 2019.

O vice-primeiro-ministro italiano e líder do Movimento 5 Estrelas, Luigi di Maio, admitiu hoje reduzir o défice previsto no Orçamento do Estado para 2019 de 2,4% do PIB, como pede a Comissão Europeia. Segundo alguns jornais italianos, o governo de coligação entre o Movimento 5 Estrelas (M5S, esquerda antissistema) e a Liga (direita nacionalista) está a avaliar uma descida do défice para 2,1%.

Segundo o analista Ramiro Loureiro, da Mtrader, Grupo BCP, “a queda dos juros da dívida italiana impulsionou a banca, com Unicredit (+5,54%) e o Intesa Sanpaolo (+4,5%) nos destaques”. O FTSE MIB e Milão subiu 2,77% para 19.233, 45 pontos.

O analista disse ainda que “os desenvolvimentos em torno do Brexit, com a aprovação do Conselho Europeu, e a recuperação dos preços do petróleo também deram suporte às ações. De resto, o verde era transversal a todos os setores de atividade”.

O EurStoxx 50 valorizou 1,13% para 3.172,71 pontos. Em França o CAC 40 subiu quase 1% para 4.994,98 pontos; o Dax alemão ganhou 1,45% para 11.354,72 pontos; em Londres o FTSE 100 fechou em alta de 1,20% para 7.036 pontos.

Em Espanha o Ibex subiu quase 2% para 9.091,2 pontos.

Nas matérias-primas, depois de uma semana negra em que o crude desceu para mínimos de 2017, esta segunda-feira o ouro negro ganhou novo fôlego. O Brent, referência na Europa, valorizou 2,77% para 60,49 dólares o barril. Já o WTI dos EUA sobe 2,5% para 51,68 dólares.

No mercado de dívida, Itália deu cartas. O dívida italiana a 10 anos caiu 13,8 pontos base para uma yield de 3,269%. Isto fez com que a dívida portuguesa a 10 anos caísse 5,6 pontos base para 1,886%. A dívida espanhola melhorou (baixou) 7 pontos base para 1,562%. As bunds alemãs viram os juros agravar 2,1 pontos base para 0,361%, melhorando o prémio de risco das dívidas dos países periféricos.

O euro sobe 0,04% para 1,1342 dólares.