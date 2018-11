Mota-Engil cai 8% mas não impede subida do PSI 20

Hoje as ações da construtora Mota-Engil levaram um tombo (-8,28% para 1,662 euros), no dia em que o BPI/CaixaBank revê em baixa o preço-alvo de 4 euros para 3,1 euros, uma descida implícita de 22,5%.

A Pharol disparou 11,54% para 0,195 euros; a Navigator subiu em bolsa 4,55% para 3,768 euros (o research do BPI diz que preço-alvo da cotada subiu ligeiramente de 5,20 para 5,25 euros, uma subida implícita de 0,96%); a Semapa que recebeu do BPI uma subida do preço-alvo dos 24,45 euros para os 24,8 euros, uma subida implícita de 1,43%, subiu no mercado 2,45% para 14,2 euros; e a ação dos CTT também em virtude da subida do price-target do BPI ( 4,2 euros para os 4,5 euros, uma subida implícita de 7,14%) valorizou 1,71% para 3,458 euros.

Hoje o research do BPI comandou a Bolsa de Lisboa. As exceções foram o BCP e a REN. As ações do banco subiram 1,66% para 0,2449 euros apesar do preço-alvo da cotada ter baixado de 37 cêntimos para 34 cêntimos, uma descida implícita de 8,1%.

A REN ganhou 2,12% para 2,414 euros em bolsa apesar de o preço-alvo da cotada ter baixado de 2,9 euros para 2,85 euros, uma descida implícita de 1,72%.

Com isto o PSI 20 fechou em alta de 0,70% para 4.870 pontos.

A Europa encerrou a sessão sem sentimento claro, dividida entre os ganhos do PSI 20 e Ibex e as perdas de DAX e Footsie MIB.

O EuroStoxx 50 subiu 0,06% para 3.168,3 pontos. mas o FTSE de Londres caiu 0,18% 7.004,52 ainda afetado pelo fantasma Brexit.

O francês CAC 40 manteve-se inalterado nos 4.983,2 pontos. O DAX caiu 0,09% para 11.289 pontos; e o Footsie MIB de Milão caiu 0,18% para 19.115,16 pontos.

O espanhol Ibex ganhou 0,19% para 9.102,7 pontos no dia em que o Expansión escreve que o Banco Sabadell recebeu uma proposta da Centricus pela unidade de imobiliário, Solvia.

Com a reunião do G20 à porta, os desenvolvimentos na guerra comercial EUA/ China estão no foco do mercado, ainda com o Orçamento italiano e o Brexit em pano de fundo.

O analista de mercados, do Millennium investment banking, diz que esta retracção dos investidores é natural, “já que se aproxima um evento de extrema importância junto ao final da semana”. Referia-se à reunião do G20 que centra as atenções do mercado perante o encontro entre Trump e Xi Jinping, “o que deverá implicar desenvolvimentos na guerra comercial EUA/ China”.

“Atenções também para o petróleo, com os líderes russo e saudita a marcarem presença na Argentina, numa altura em que se debate o excesso de oferta no mercado petrolífero”, diz o analista. Hoje a EIA confirmou a décima semana consecutiva de aumento do stock de crude nos EUA. O petróleo Brent está em queda de 0,37% para 59,99 dólares, mas o crude WTI nos EUA sobe 0,48% para 51,81 dólares.

Quanto ao Brexit, as últimas notas apontam para que Theresa May dê liberdade aos membros do Parlamento para alterarem o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, havendo a possibilidade da existência de um segundo referendo.

A nível das empresas, o setor Telecom viu a Comissão Europeia aprovar a fusão dos negócios da Deutsche Telekom e Tele2 na Holanda, cuja quota de mercado é estimada na ordem dos 30%, o que é interpretado como um primeiro passo para a aceleração dos movimentos de M&A no setor, algo que o mercado tem vindo a abordar (especialmente em França).

Ainda nas empresas europeias destaque para a noticia do FT que diz que a Unilever está em conversações avançadas para adquirir à GlaxoSmithKline a Horlicks, empresa focada na nutrição e que vende bebidas quentes de leite maltado. A Nestlé e a Coca-Cola também estavam na corrida.

Já a cimenteira LafargeHolcim reiterou as metas anuais e espera crescimento de vendas líquidas entre 3% e 5% em 2019 e o EBITDA a expandir-se pelo menos 5%.

Em termos macroeconómicos, a confiança dos consumidores alemães deve recuar em dezembro. POis o índice medido pelo GfK para dezembro desceu de 10,6 para 10,4, o mercado esperava uma descida mais leve (para 10,5)

Já o Ifo Employment Barometer caiu para 103,5 pontos em novembro, face 104,6 pontos em outubro. O número de empregados na Alemanha continuará a aumentar, embora a um ritmo mais lento.

A queda mais acentuada no Barómetro de Emprego foi observada no setor de serviços. Um número crescente de prestadores de serviços relatou uma atitude mais cautelosa em relação ao recrutamento de novos funcionários, especialmente no segmento de transporte e logística. O barómetro diminuiu apenas ligeiramente no comércio e na industria, mas as empresas de ambos os setores ainda estão a contratar novos trabalhadores. Na construção, o barómetro atingiu um novo recorde. Mas as empresas de engenharia civil, em particular, reclamam da grave escassez de pessoal.

No que toca às obrigações soberanas o dia é de queda nos juros da dívida alemã (-0,1o pontos base para 0,349%) e de descida nos juros dos países periféricos. A dívida italiana cai 3,3 pontos base para 3,256%; a espanhola desce 1,1 pontos base para 1,543%; e a nossa dívida cai também 1,1 pontos base para 1,871%.

O euro sobe 0,6% para 1,1357 dólares.