Mota-Engil garante empréstimo obrigacionista de 110 milhões com procura 1,26 vezes superior à oferta

A Mota-Engil conseguir angariar no mercado o limite máximo de 110 milhões de euros previsto no empréstimo obrigacionista, cujos resultados foram conhecidos há minutos e, sessão especial no Euronext Lisbon.

A procura excedeu a oferta em 1,26 vezes, perfazendo um total de 139,1 milhões de euros.

Do capital subscrito, 55,216 milhões de euros foram canalizados para as obrigações Mota-Engil 2022, que foram objeto de uma Oferta Pública de Subscrição (OPS), mais 23,750 milhões de euros de obrigações Mota-Engil 2019, que foram objeto de uma OPT – Oferta Pública de Troca, e mais 29,053 milhões de euros de obrigações Mota-Engil 2020, que também foram objeto de uma OPT.

Entre a OPS e as OPT, a partir de 28 de novembro, data em que se procederá à liquidação da operação, passarão a ser admitidas à negociação na Euronext Lisbon as obrigações Mota-Engil 2022.

Após estas OPT, ainda estão em circulação 55,650 milhões de euros de obrigações Mota-Engil 2019 e quase 66 milhões de euros obrigações Mota-Engil 2020.

A operação do grupo liderado por António Mota e Gonçalo Moura Martins permitiu ainda um encaixe financeiro na ordem dos 55,2 milhões de euros, excluindo os custos totais da operação e após o pagamento da contrapartida financeira de cerca de 1,2 milhões de euros devida pela realização das OPT.

Esta subscrição foi acompanhada por 4.010 investidores, após a intervenção de 20 intermediários financeiros.