Mota-Engil lança operações de troca de duas emissões por uma nova emissão de obrigações

Foi publicado esta madrugada no site da CMVM pela Mota-Engil um anúncio de lançamento de duas ofertas públicas de troca sobre emissões de dívida e o prospeto de uma oferta pública de subscrição, de troca e de admissão à negociação com data de 5 de novembro de 2018. O Caixa BI é o intermediário da operação.

Com as Ofertas Públicas de Troca, o Oferente (Mota-Engil) visa obter fundos para financiar a sua atividade corrente e de expansão internacional, bem como dar prosseguimento à estratégia de alongamento de maturidade da sua dívida, de modo a alinhá-la melhor com a geração de cashflow.

Assim, A Mota-Engil pretende substituir parte da sua dívida com vencimento em 2019 e 2020 por dívida com vencimento em 2022.

A Mota-Engil anunciou o lançamento de duas ofertas públicas de troca parciais e voluntárias sobre duas emissões de dívida. Uma até 6.500 obrigações com o valor nominal unitário de 10 mil euros e global inicial de até 65 milhões de euros que poderá ser aumentado. Estas obrigações foram emitidas pela Mota-Engil em 22 e 29 de abril de 2014, com maturidade em 22 de abril de 2019, com taxa de juro fixa bruta de 5,5% e com o ISIN PTMENNOE0008, e são representativas do empréstimo obrigacionista denominado Obrigações Mota-Engil 2014/2019. Esta é uma das emissões alvo da troca.

Nesta primeira troca, e relativamente a cada Obrigação Mota-Engil 2019, a contrapartida oferecida no âmbito da respetiva Oferta Pública de Troca corresponde, sujeita a impostos, comissões e outros encargos, a 20 Obrigações Mota-Engil 2022 (nova emissão) com o valor nominal unitário de 500 euros e um prémio em numerário no valor de 211 euros.

A outra emissão alvo de troca é uma emissão de até 130 mil obrigações com valor nominal unitário de 500 euros e global inicial de até 65 milhões de euros, que poderá ser aumentado, que foi feita pela Mota em 3 de julho de 2015, com maturidade em 3 de fevereiro de 2020, com taxa de juro fixa bruta de 3,9% ao ano e com o ISIN PTMENROM0004, representativas do empréstimo obrigacionista “Obrigações Taxa Fixa Mota-Engil Julho 2015/Fevereiro 2020”. Relativamente a cada um dos títulos da Obrigação Mota-Engil 2020, a contrapartida oferecida no âmbito da respetiva Oferta Pública de Troca corresponde, sujeita a impostos, comissões e outros encargos, a uma Obrigação Mota-Engil 2022 com o valor nominal unitário de 500 euros e um prémio em numerário no valor de 11 euros.

Ambas as emissão serão trocadas por até 130.000 obrigações com um valor nominal unitário de 500 euros e global inicial de 65 milhões, que poderá ser aumentado, com maturidade em 28 de novembro de 2022, com taxa de juro fixa de 4,5% ao ano e com o ISIN PTMENWOM0007, representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações com taxa fixa Mota-Engil 2018/2022”.

Dado que parte da contrapartida das Ofertas Públicas de Troca consiste num pagamento em dinheiro, o Oferente (Mota-Engil) apresentou uma garantia bancária irrevogável, emitida pelo Novo Banco, que garante o pagamento do valor total em numerário a pagar no âmbito das OPT, isto é no valor de 1.430.000 euros (1,43 milhões de euros).

A Mota diz que as ordens de troca transmitidas em aceitação de qualquer das OPT serão devidamente validadas e satisfeitas de acordo com os critérios de rateio que estão definidos caso a procura no âmbito das Ofertas Públicas de Troca e da oferta pública de subscrição, exceda as Obrigações Mota-Engil 2022 disponíveis.

Apenas serão objeto das Ofertas Públicas de Troca as Obrigações Mota-Engil 2019 e as Obrigações Mota-Engil 2020 com todos os seus direitos inerentes e desde que se encontrem livres de quaisquer ónus, encargos e responsabilidades, de qualquer natureza, bem como de quaisquer limitações ou vinculações, nomeadamente quanto aos respetivos direitos patrimoniais e/ou sociais ou à sua transmissibilidade.

O anúncio diz ainda que os destinatários de qualquer uma das Ofertas Públicas de Troca que a pretendam aceitar deverão proceder, previamente à transmissão da correspondente ordem de troca, ao bloqueio das respetivas Obrrigações Mota-Engil 2019 e/ou Obrigações Mota-Engil 2020, oferecidas para troca nas contas junto de cada intermediário financeiro onde esses títulos se encontram registados, com indicação de que o bloqueio se manterá até à data de liquidação da respetiva Oferta Pública de Troca, ou seja, 28 de novembro de 2018, dia que corresponde ao segundo dia útil seguinte ao do apuramento e ao da divulgação dos resultados da respetiva Oferta Pública de Troca. Ou, em alternativa, com a indicação de que o bloqueio se manterá até à data em que a respetiva Oferta Pública de Troca seja revogada pelo Oferente.

As Ofertas Públicas de Troca são ofertas públicas de aquisição de obrigações na modalidade de troca, parciais e voluntárias, e neste caso destinam-se a investidores indeterminados titulares de Obrigações Mota-Engil 2019 e/ou de Obrigações Mota-Engil 2020, ou seja, ao público em geral, sendo dirigidas especificamente a pessoas com residência ou com estabelecimento em Portugal.

A aceitação de qualquer das Ofertas Públicas de Troca por investidores não residentes em Portugal poderá ser afetada pelas leis aplicáveis na respetiva jurisdição, “pelo que qualquer um de tais investidores se deverá informar e assegurar-se da observância de quaisquer requisitos legais ou regulamentares aplicáveis”, avisa a Mota-Engil no documento.

As Obrigações Mota-Engil 2019 encontram-se admitidas à negociação no mercado regulamentado da Luxembourg Stock Exchange, gerido pela Société de la Bourse de Luxembourg e as Obrigações Mota-Engil 2020 encontram-se admitidas à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon, gerido pela Euronext.

Foi também solicitada a admissão à negociação neste mercado das Obrigações Mota-Engil 2022, sendo previsível que a mesma venha a ocorrer no dia 28 de novembro de 2018, dependendo de deliberação da Euronext.

As Ofertas Públicas de Troca decorrem entre as 8h30 do dia 12 de novembro de 2018 e as 15h00 do dia 23 de novembro de 2018, podendo as respetivas ordens de troca ser recebidas até ao fim deste prazo. Nenhuma das Ofertas Públicas de Troca está condicionada à aquisição pelo Oferente de um número mínimo de Obrigações Mota-Engil 2019 ou de Obrigações Mota-Engil 2020. Mas cada Oferta Pública de Troca está limitada ao número máximo de 6.500 Obrigações Mota-Engil 2019 e de 130.000 Obrigações Mota-Engil 2020, respetivamente, conforme aumentado, se aplicável, e sujeito aos critérios de rateio, caso a procura na Oferta Pública de Subscrição e nas Ofertas Públicas de Troca não atinja, em conjunto, o montante máximo de Obrigações Mota-Engil 2022 disponível para satisfazer as ordens de subscrição e de troca recebidas e validadas.

Não existem autorizações administrativas que condicionem qualquer das Ofertas Públicas de Troca.

Cada destinatário das Ofertas Públicas de Troca tem o direito de revogar ou alterar uma ordem de troca já transmitida através de comunicação dirigida ao intermediário financeiro que a recebeu, em geral, em qualquer momento até às 15h00 de 20 de novembro de 2018, limite a partir do qual as ordens de troca serão irrevogáveis; e no caso de suspensão da respetiva Oferta Pública de Troca pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, até ao quinto dia posterior ao termo da suspensão.

Caso a procura na Oferta Pública de Subscrição e nas Ofertas Públicas de Troca supere o montante máximo de Obrigações Mota-Engil 2022 disponível para satisfazer as ordens de subscrição e de troca recebidas e validadas, proceder-se-á a rateio dessas ordens, de acordo com a aplicação sucessiva, enquanto existirem Obrigações Mota-Engil 2022 por atribuir. O anúncio de lançamento descreve os critérios e condições aplicáveis no rateio.

Os resultados das Ofertas Públicas de Troca serão apurados em sessão especial de mercado regulamentado pela Euronext, a qual se encontra prevista para o dia 26 de novembro de 2018.

Na data de liquidação das Ofertas Públicas de Troca, ou seja, em 28 de novembro de 2018, serão também pagos os juros corridos entre a última data de pagamento de juros anterior àquela data relativos às Obrigações Mota-Engil 2019, ou seja, desde 22 de outubro de 2018, inclusive, e às Obrigações Mota-Engil 2020, ou seja, desde 3 de agosto de 2018, inclusive, e a referida data de liquidação, exclusive.

A Mota-Engil revela que os intermediários financeiros contratados pelo Emitente e Oferente para prestar os serviços de intermediação necessários no âmbito das Ofertas, são para além do Caixa BI, também o Haitong Bank e o Novo Banco.