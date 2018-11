Mota-Engil lança emissão obrigacionista com taxa fixa de 4,5% ao ano

Com as Ofertas Públicas de Troca, o Oferente (Mota-Engil) visa obter fundos para financiar a sua atividade corrente e de expansão internacional, bem como dar prosseguimento à estratégia de alongamento de maturidade da sua dívida, de modo a alinhá-la melhor com a geração de cashflow. Assim, A Mota-Engil pretende substituir parte da sua dívida com vencimento em 2019 e 2020 por dívida com vencimento em 2022.