Motoristas da Uber já são quase metade de todos os taxistas em Portugal

A nível nacional, a Uber já soma quase tantos motoristas como metade de todos os táxistas, os dados são revelados pela ”Jornal de Notícicas” (JN) nesta edição de 31 de outubro.

Segundo o jornal, a plataforma eletrónica de transportes já soma 6.500 motoristas em comparação com os 13.776 taxistas e, segundo as previsões, a Uber pode vir a ultrapassa-los em breve.

Depois de sete dias parados nas grandes ruas de Lisboa em setembro, os taxistas ainda exigem que sejam implementadas as contingentes contra as plataformas electrónicas prometidas pelo PS. Mas isso poderá não acontecer nos próximos dias. E após muita polémica, manifestações e contraordenações os serviços online de transportes passam a poder operar na totalidade, e a Uber promete aproveitar-se.

Em declarações ao JN, a Uber revelou estar empenhada ”em cumprir integralmente a lei dentro dos prazos previstos para que as cidades, motoristas e utilizadores portugueses possam continuar a beneficiar do potencial das novas tecnologias deste novo quadro regulatório”.

A empresa norte-americana começou a operar, em Portugal, em 2014 e foi a pioneira dos serviços que permitem requisitar, em tempo real, um transporte aravés da aplicação móvel. Hoje, conta com 1,5 milhões de utilizadores.

O presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), em declarações ao ”JN”, revelou preferir que ”a lei fosse suspensa até que os contingentes passassem para as câmaras municipais”.

Os taxistas avisam que ”não vão deixar cair em saco roto” as promessas do PS de levar à comissão de descentralização uma proposta para atribuir às autarquias a competência de licenciar e definir contingentes de veículos descaracterizados de transporte de passageiros.

Em Portugal, está presente em 50 concelhos, ”incluindo 18 das 20 maiores cidades” e apresenta uma cobertura de serviço para ”mais de 53% da população portuguesa, a maior cobertura do sul da Europa”. No entanto, esta app é uma das três a operar em Portugal: Em maio 206, surgiu a ”Cabify”, em janeiro a ‘Taxify’ e no mês passado a francesa Chaffeur Privé