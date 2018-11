Mototuristas vão poder percorrer a ‘Route 66’ com a Hertz

O serviço de aluguer de motos e mototurismo da Hertz vai chegar aos Estados Unidos, à Áustria e à Eslovénia no próximo ano. Criada em Portugal há sete anos, a Hertz Ride anunciou esta quarta-feira a expansão para três novos mercados, que se juntam a Espanha, a França e a Itália, com o intuito de responder ao nicho de mercado dos motociclos.

Numa altura em que o negócio da venda de motos cresce mais de 5% – e no acumulado do ano, até outubro, as matrículas de ciclomotores, motociclos, triciclos e quadriciclos cresceram 10,4%, face a igual período do ano passado (para 28.618) –, a empresa fundada pelo grupo Hipogest escolheu uma data estratégica para anunciar o investimento: a 76ª edição da EICMA, que decorre até ao próximo dia 11, na cidade italiana de Milão.

As soluções chave na mão de aluguer de motos da Hertz Ride estarão disponíveis em 2019 nas estações de Viena e de Ljubljana. Nos Estados Unidos, Los Angeles, Miami, São Francisco Chicago e Las Vegas foram os locais escolhidos, sendo que cobrirá algumas das mototours mais cobiçadas pelos turistas: a “Route 66”, que liga Chicago a Los Angeles, a “Best of California” ou a “Deep South”, que geralmente inclui a passagem por Nashville, Memphis ou as Montanhas Great Smoky.

Segundo o CEO da Hertz Portugal, a aposta nesta tripla de geografias dará “um contributo importante” para a missão da empresa de “criar a melhor e a mais extensa rede de mototurismo mundial”. Em comunicado, Duarte Guedes caracteriza a chegada os Estados Unidos como um “grande passo para a equipa portuguesa” e refere que Áustria e Eslovénia, cuja operação será por via franchise, representam o fortalecimento da presença europeia.