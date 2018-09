Movimento 5 Estrelas ameaça bloquear orçamento em Itália

O partido anti-sistema 5 Estrelas, parceiro minoritário na coligação governamental com a Liga, ameaçou bloquear o Orçamento de Estado para 2019 em Itália caso o documento não contemple um plano para aumentar os rendimentos dos cidadãos mais pobres.

Luigi di Maio, líder do 5 Estrelas e vice-primeiro ministro no Governo de Giuseppe Conte, informou os ministros do partido que está pronto a retirar o apoio ao orçamento se as exigências não forem satisfeitas, referiu a Bloomberg.

“Com as pensões e os rendimentos que iremos introduzir com este projeto-lei de orçamento iremos abolir a pobreza”, vincou di Maio, numa entrevista à RAI esta terça-feira.