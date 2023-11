O Ministério Público (MP) pediu hoje prisão preventiva para Vítor Escária e Diogo Lacerda Machado, revela a “SIC Notícias” este domingo, 12 de novembro.

Segundo o canal televisivo, as medidas de coação deverão ser conhecidas na segunda-feira pelas 15h00. Para Rui Oliveira Neves e Afonso Salema, administrador e CEO da Start Campus, dona do centro de dados de Sines, o MP pediu o pagamento de caução para que possam aguardar julgamento em liberdade, segundo a “CNN Portugal” que adianta que o primeiro interrogatório judicial terminou este domingo perto da hora de almoço.

As buscas de terça-feira levadas a cabo pelo Ministério Público levaram à constituição de nove arguidos no processo do caso Influencer, entre eles os administradores da empresa Start Campus (Afonso Salema e Rui Oliveira Neves), o ministro das Infraestruturas João Galamba, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente Nuno Lacasta, o advogado e antigo porta-voz do PS João Tiago Silveira, o autarca de Sines Nuno Mascarenhas e a empresa Start Campus.