MPT denuncia possíveis irregularidades no concurso de bombeiros do Funchal

O MPT Madeira denunciou possíveis irregularidades no concurso de bombeiros do município do Funchal. O partido pede às entidades competentes que tomem medidas.

“Houve denúncias sobre o facto de existir bombeiros deste novo corpo integrado na corporação sem habilitações mínimas exigidas para uma Corporação de Sapadores”, diz o MPT.

O Partido da Terra diz que não está contra a possibilidade destas pessoas integraram os quadrados do bombeiros sapadores mas que está contra “a forma como todo este processo está a ocorrer” relativamente às regras de admissão.

“Já no passado recente o MPT Madeira denunciou, a forma como dezenas de candidatos foram eliminados deste concurso por alegadamente não possuírem os requisitos mínimos para ingressar na carreira de bombeiros desta autarquia”, refere.

O MPT diz que já foram excluídas pessoas por não terem o 12º ano de escolaridade, mas que agora entraram bombeiros com o 9º ano de escolaridade, ou por terem feito 25 anos no ano de abertura do concurso.

“Estamos a assistir a uma total incongruência por parte da Câmara Municipal do Funchal, onde para umas coisas são implacáveis com o regulamento e para outras já facilitam”, denunciou.

O MPT defende que a autarquia do Funchal deve ser “penalizada pelas supostas irregularidades” que vem cometendo acrescentando que se tem “assistido a concursos duvidosos”, “obras que não respeitam o PDM”, “apoios sociais dados de forma ilegal”, situações que devem ser acompanhadas pelo Ministério Público.