MPT Madeira exige que Cafôfo coloque o seu lugar à disposição na autarquia se quiser fazer campanha pelo PS

O partido questiona também os partidos que apoiam a coligação no Funchal concordam com um presidente a meio tempo que desempenha funções para além do âmbito daquelas para que foi eleito.

O MPT Madeira defendeu que se o atual presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, quiser fazer campanha pelo PS então deve colocar o seu lugar à disposição e deixar de enganar os funchalenses. O Partido da Terra refere que Cafôfo está “a enganar toda a população do Funchal e arredores” porque de manhã está na autarquia e à tarde “está a fazer campanha eleitoral” como candidato do PS Madeira ao Governo Regional. “Apenas sabemos que pretende ser candidato pelo PS Madeira, mas isso não lhe confere o direito de fazer o papel de Presidente do Governo Regional”, afirma o MPT. Continuar a ler Se Cafôfo quiser fazer campanha eleitoral pelo PS Madeira então deve colocar “o seu lugar à disposição”, defende o Partido da Terra, “deixando de enganar” a população. “O MPT-Madeira pergunta se os partidos que suportam esta coligação (aqui tem que se incluir o CDS-PP), se concordam com um Presidente a meio tempo que desempenha funções para lá do âmbito daquelas para as quais foi legitimado, enganando tudo e todos? Caso estejam de acordo, quer dizer então que fazem parte desta enorme farsa teatral, assumindo o logro e o engano como a sua verdadeira política de falsidade pela qual se tornaram verdadeiros experts”, questiona o partido.