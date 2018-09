Mudam-se os tempos, mantém-se o foco nos clientes. A amen.pt chega assim a novos segmentos

Ler mais

Há anos que a empresa tem lugar de destaque como fornecedora do serviço de registo e gestão de domínios. Era assim a nível nacional e alargou ao mercado europeu com a entrada no Grupo Dada em 2008.

No entanto, há uma “evolução natural”, assim classificada por Manuel Salavessa da Costa, que exige novas soluções. Para o Sales Mangager Premium Segment da amen.pt, mais do que acompanhar o mercado, é preciso ir ao encontro das necessidades específicas dos clientes.

“A partir de 2016, endereçámos uma nova estratégia, com a evolução para soluções á medida, com vista a suprir necessidades de outro segmento de clientes. A estratégia de evolução e desenvolvimento passou, por aplicar a gestão comercial personalizada, com coordenação interdepartamental muito próxima, entre customer care, e o departamento técnico, com vista ao desenvolvimento de soluções empresariais, com base em IaaS (Infraestruture as a Service), nomeadamente soluções cloud, dedicadas e virtualizadas, sendo o principal target o segmento PME.” – afirma Manuel Salavessa da Costa.

É fácil perceber este foco. Os empreendedores particulares continuam a surgir, mas rapidamente se afiliam a uma empresa, ganhando maior dimensão. É nesse segmento empresarial que a forma de comunicar se torna mais exigente e, por sua vez, obriga à aquisição de outro tipo de serviços.

“Temos muitos clientes particulares, com os seus pequenos negócios, e outros com ideias mais complexas, contudo, cada vez mais, novos ecossistemas de empresas e startups, nos pedem soluções que terão de ir ao encontro do seu nível de investimento, por forma a potenciar a sua cadeia de valor.”

Estas soluções IaaS (Infraestruture as a Service), feitas à medida, são o grande fator diferenciador. Acrescenta-se uma relação próxima com cada cliente, revelando um aumento substancial do fator qualitativo da satisfação. O acompanhamento acontece desde a pré-venda, gestão comercial, pós-venda e customer care. Tudo isto é feito por uma equipa que também evoluiu naturalmente, tal como mencionado acima. Desenvolveram-se qualificações que permitem uma resposta eficaz.

“Cada cliente tem o seu valor próprio, e não está diretamente indexado ao valor de faturação que detém connosco.” – reforça o Sales Manager.

O grupo DADA, ao qual pertence a Amen.pt, tem cerca de 1.900.000 domínios registados em mais de 500 extensões, 630.000 clientes ativos em toda a Europa, cerca de 650.000 websites alojados, e cerca de 2.000.000 de endereços de e-mail. Nesta vastidão de marcas e imagens digitais, parece impossível o cuidado personalizado, mas está assegurado.