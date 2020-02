Muito aço mas ninguém o quer. Coronavírus trava indústria siderúrgica na China

As siderúrgicas da China estão a sofrer uma das suas piores crises devido ao coronavírus, tendo em conta que a procura está estagnada. No entanto, as empresas continuam a produzir aço e existem toneladas acumuladas nos armazéns, avança a agência financeira “Bloomberg”.

Apesar de não ser vendido – dado que várias empresas construtoras estão a interromper as suas operações no país – o produto continua a ser produzido, porque os fornos para trabalhar esta matéria-prima estão desenhados para trabalhar sem interrupções. Logo, reduzir a produção iria prejudicar (ainda mais) as empresas siderúrgicas.

Trata-se de organizações desta indústria que utilizam grandes máquinas alimentadas 24 horas com minério de ferro, carvão e outros componentes. Segundo a “Bloomberg”, só um pequeno número de empresas na China recorre a ferramentas mais modernas: fornos elétricos a arco (EAF, na sigla anglo-saxónica), que aquecem o material carregado através de um arco elétrico.

“Daquilo que sabemos, ainda estão todos a fabricar aço”, disse a presidente executiva da Fortescue Metals, Elizabeth Gaines. “Os stocks estão em níveis criticamente altos”, explicou Kevin Bai, analista do CRU Group, à mesma fonte de informação. “A maioria das siderúrgicas ainda tenta continuar funcionando por enquanto, embora por razões técnicas”, concluiu o especialista.

O surto do coronavírus Covid-19 está “sob controlo”, depois de a atualização diária mostrar que 14 das 34 províncias e regiões autónomas do país não detetaram novos casos, anunciaram hoje as autoridades chinesas.

O vice-diretor da Comissão de Saúde da China, Zeng Yixin, considerou que a “situação melhorou” a nível nacional, mas sublinhou que na província de Hubei, centro do surto, o número de mortes e novos casos diários ainda está “num nível alto” a deve ser levado “a sério”. A Comissão de Saúde da China anunciou esta manhã que o número de mortos no continente chinês subiu para 2.236.

Hubei registou hoje mais 115 mortes e 631 casos de infeção. No total, o número de infetados ultrapassou os 60.000, dos quais 2.144 morreram. As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.