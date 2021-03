Mulheres, finanças e dívidas

No âmbito do Dia Internacional da Mulher, a Resolva a sua Dívida, uma das maiores empresas de reparação de crédito da Europa e América Latina, lança a campanha Elas Resolvem, reconhecendo o esforço e os avanços de todas as mulheres que diariamente superam os obstáculos financeiros e da vida. Num momento em que as mulheres assumiram um papel fundamental, a marca pretende estar ao seu lado na luta para serem ouvidas.

A partir da hashtag #ElasResolvem, a marca iniciou uma série de atividades e aparições mediáticas para dar visibilidade às mulheres, apostar pela inclusão e promover a educação financeira para o género que historicamente tem sido mais vulnerável aos seus problemas. Em redes sociais como o Facebook, serão divulgados dados e estatísticas relevantes, aconselhamento financeiro para a economia familiar e para mulheres empreendedoras.

Num momento em que o endividamento das famílias atinge níveis recorde, a disparidade entre homens e mulheres torna-se mais perceptível, sendo fundamental insistir e estimular a educação financeira das mulheres. De acordo com o Global Gender Gap Index, que analisa a divisão de recursos e oportunidades entre homens e mulheres, Portugal ocupa a 35.ª posição entre 153, abaixo de Espanha, Alemanha e França.

A educação financeira é a solução

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), um dos erros mais comuns a nível financeiro é a utilização do crédito para pagar as contas do dia-a-dia e, por isso, é necessário educar as novas gerações para evitar este mau hábito.

No caso das mulheres, apesar de obterem notas mais baixas em termos de educação financeira, o excesso de confiança nos homens costuma resultar em maior risco na tomada de decisões, de forma que as mulheres tendem a ser melhores, tanto como a investir como a poupar.

Além disso, dado o contexto pandémico, nota-se que as mulheres têm sido as que arcam com uma carga adicional e desproporcional no cuidado de idosos e crianças, além de tenderem a ter empregos de meio período com maior frequência, o que torna sua situação vulnerável.

Resolva a Sua Dívida

A Resolva a sua Dívida é uma empresa de reparação de crédito, destinada a ajudar as pessoas que não têm condições de pagar os seus créditos. Em Portugal, a maioria dos clientes da Resolva são mulheres, com idades compreendidas entre os 45 e os 60 anos, com uma dívida média de 10.300 euros.

Há mais de dez anos, em Espanha, Portugal, México e Colômbia, a Resolva a sua Dívida tem ajudado mais de 250.000 clientes a saldar as suas dívidas com descontos significativos e a possibilidade de pagar na medida das suas possibilidades. Se deseja obter mais informações, pode visitar o site.

Este conteúdo patrocinado foi produzido em colaboração com a Resolva a Sua Dívida.