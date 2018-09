Município de Leichlingen na Alemanha recebeu delegação do Funchal

A Câmara Municipal de Leichlingen, na Alemanha, recebeu uma delegação da autarquia do Funchal, representada por Miguel Gouveia, vice-presidente da capital da Região Autónoma.

Esta visita de Miguel Gouveia a Leichlingen, serve para celebrar o aniversário da cidade alemã, tendo em conta que este território e o Funchal se encontram geminados desde 1996, o que tem levado à cooperação nas mais diversas áreas.

“É com imensa satisfação que o Funchal estará representado nestas comemorações com uma cidade irmã, com quem mantemos uma enorme proximidade há mais de 20 anos, com visitas anuais de parte a parte. Este ano, duas comitivas de Leichlingen já se tinham deslocado ao Funchal, pelo que agora foi a nossa vez de reiterar esta relação de amizade, de intercâmbio e de cooperação, reafirmando o Funchal como uma cidade virada para o Mundo, e que aposta na diplomacia municipal para aprender e partilhar boas práticas”, salientou Miguel Gouveia sobre esta visita a Leichlingen.