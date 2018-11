Municípios obrigados a gerir estradas a partir de 2021

Todas as câmaras serão obrigadas a gerir estradas nacionais a partir de 2021, mesmo que recusem a ficar com a propriedade das vias, noticia o ”Jornal de Notícias” esta quinta feira.

O decreto-lei do Governo, que fixa as regras para a descentralização daquelas vias, dá às autarquias o poder de decidir se querem ou não ficar com parte da rede viária do Estado. Mas, ainda que digam não, terão sempre de zelar pela segurança das estradas.

Em conversa com o jornal, o jurista Rebordão Montalvo, alerta para a indefinição do conceito da competência de gestão, que é obrigatoriamente transferida para as autarquias, e entende que o diploma poderá resultar em ”duvidá séria” no que toca ao apuramento de responsabilidades civis nos acidentes. De modo a preservar, reparar, manter uma boa manutenção, todos os municípios que integram as estradas nacionais no seu território receberão ‘recursos financeiros’.

Já as câmaras que se recusem a seguir esta lei, irão partilhar responsabilidades com as Infraestruturas de Portugal (IP). No entanto, os autarcas poderão rejeitar essa responsabilidade até 2021 (ano em que se torna obrigatório), sendo que a recusa tem de ser expressa até 30 de junho de 2019 em Assembleia Municipal e comunicada à Direção Geral das Autarquias Locais até 1 de março.