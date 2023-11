Municípios reconhecem trabalho de António Costa na valorização do poder local

“É consensual, na associação, o reconhecimento de que o processo negocial, as decisões e as conquistas que se foram conseguindo com os governos de António Costa foram extraordinárias”, disse Luísa Salgueiro aos jornalistas, no final da reunião do Conselho Geral.

Paulo Novais / Lusa

7 Novembro 2023, 18h49