Muralhas das ribeiras da cidade do Funchal consideradas património municipal

As muralhas das ribeiras da cidade do Funchal foram classificadas como património municipal, após uma deliberação tomada em reunião de câmara, na passada quinta-feira.

Abrangidas por esta medida estão as ribeiras de São João, Santa Luzia e João Gomes. com esta decisão, referiu Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal, as muralhas mandadas erigir pelo Brigadeiro Oudinot, logo após a aluvião de 1803, passam a estar salvaguardadas o que “impede que voltem a ocorrer qualquer tipo de intervenções” como a betonização de parte das muralhas que foram “levadas a cabo nos últimos anos pelo Governo Regional, no âmbito da intervenção nas ribeiras do Funchal que ainda decorrem”.

De referir que na reunião de câmara foi ainda decidido alterar a orgânica da autarquia com a adição de nove unidades e a extinção de quatro.