Muro de contenção da Estrada Comandante de Freitas vai ser reconstruído por 34 mil euros

A Câmara do Funchal já iniciou a reconstrução do muro de suporte da Estrada Comandante de Freitas numa extensão aproximada de 32 metros. A intervenção tem um custo estimado de 34 mil euros e deve estar terminada em janeiro de 2019.

Esta obra prossegue, explicou Miguel Gouveia, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, depois de decorrido “um período de auscultação e manutenção”, onde se verificou que o muro de suporte já dava sinais de “não estar em plenas condições” de sustentação.

“O problema decorre de uma infiltração interna que teve origem há mais de uma década, tendo esta provocado o abatimento do pavimento da via e colocado pressão sobre o muro de contenção, pelo que a Câmara do Funchal teve de intervir para repor as condições de segurança, tanto na via, como no muro. Nesta circunstância, considerámos que o mais seguro e viável seria a reconstrução integral do mesmo, resolvendo o problema de forma permanente”, clarificou o autarca.

Estas situações, disse Miguel Gouveia, são acompanhadas juntamente com os munícipes e têm também em conta o feedback que as pessoas trazem à autarquia. “Esta decisão é fruto de uma política de proximidade, que se tem demonstrado essencial para a deteção e resolução de cenários prioritários como este”, acrescentou.

Esta intervenção salienta o autarca vai provocar condicionamento no trânsito e pode também afetar o fornecimento de água potável nas redes periféricas temporariamente.