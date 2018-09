Museus do Funchal apostam em prevenção de incêndios

Os museus do Funchal estão a apostar na prevenção de incêndios. O Museu de Arte Sacra prepara-se para elaborar um novo plano de prevenção enquanto que os museus geridos pelo município regem-se pelo Regime Jurídico de Segurança contra Incêndios em Edifícios.

O diretor do Museu de Arte Sacra, João Henrique Silva, confirmou, à Lusa, que o plano de emergência, inserido no plano da conservação preventiva, está datado, e que a instituição está perto de contratar um técnico para elaborar um novo plano.

Este novo plano inclui o que deve ser feito “em situação de incêndio ou catástrofe natural, quem deve ser chamado, onde se posicionam as pessoas, quais as portas de fuga e as saídas”.