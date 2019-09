Museus sob a tutela do Governo Regional da Madeira com entrada gratuita no Dia Mundial do Turismo

Os museus sob a tutela do Governo Regional da Madeira, como o Museu da Quinta das Cruzes ou o Museu da Eletricidade, têm na próxima sexta-feira, 27 de setembro, data em que se assinala o Dia Mundial do Turismo, entrada gratuita.

A Região vai assinalar o dia também com uma celebração focada no agradecimento aos turistas, bem como dirigida aos profissionais do setor.

Assim, a Secretaria Regional do Turismo e Cultura vai dar continuidade à ação “Obrigada pela sua visita”, que vai envolver a participação de alunos de Turismo e dos colaboradores da Direção Regional do Turismo e da Associação de promoção da Madeira na distribuição de brindes aos turistas.

Esta ação vai decorrer nos Postos de Informação Turística do Aeroporto, Avenida Arriaga, Estrada Monumental, Ribeira Brava, Porto moniz, Santana e Porto Santo.

Também vão ter lugar, ao longo do dia, atuações musicais, assim como a degustação de produtos regionais na Avenida Arriaga, em frente ao Posto de Informação Turística, e no Aeroporto Internacional da Madeira.

A Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, destaca que estas celebrações são, acima de tudo, “uma oportunidade para homenagearmos quem nos visita, reconhecermos os profissionais e agradecermos a toda a população mas, também, para sensibilizarmos e incentivarmos os mais jovens a fazerem parte do futuro do setor e a participarem ativamente na construção e afirmação do nosso destino”.

Programa das atuações musicais

09h – 10h Grupo Folclórico e Etnográfico da Boa Nova Gare Marítima do Funchal

10h – 12h Grupo Folclórico da Ass. Cultural e Recreativa da Camacha | Aeroporto da Madeira

10h – 12h Grupo Folclórico da Casa do Povo de Santana, Posto de Informação Turística

10h30 – 12h Grupo Folclórico e Etnográfico da Boa Nova, Avenida Arriaga

13h – 14h30 Grupo Folclórico de Santo António, Avenida Arriaga

15h30 – 17h30 Grupo de Folclore Cultural e Recreativo de São Martinho, Avenida Arriaga

18h 4TETO 291, Avenida Arriaga

20h Miguel Pires Trio, Avenida Arriaga

Degustação de Produtos Regionais

10h – 18h | Funchal, Avenida Arriaga

11h – 13h | Aeroporto da Madeira

Museus com entrada gratuita

• Casa Museu Frederico de Freitas

· Museu de Arte Sacra*

· *Acesso gratuito à Torre, mediante entrada paga no Museu

· Museu Militar da Madeira

· Museu Henrique e Francisco Franco

· Núcleo Museológico do Palácio de São Lourenço

· Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s

· Museu Quinta das Cruzes

· Centro Cultural e Cívico de Santa Clara – “Universo das Memórias”

· Museu da Eletricidade “Casa da Luz”

· Museu Etnográfico da Madeira

· Museu da Imprensa da Madeira

· Mudas. Museu de Arte Contemporânea da Madeira

· Casa Museu Colombo

· Núcleo Museológico “Solar do Ribeirinho”

Outros com entrada gratuita

Jardins da Quinta Vigia

Parque Temático da Madeira

Engenho da Calheta

Companhia do Engenhos do Norte – SORUM – Porto da Cruz