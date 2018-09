Musk queria impressionar a namorada. Acabou a perder o lugar de maior fabricante automóvel nos EUA

Ler mais

A Tesla perdeu esta sexta-feira mais de seis mil milhões de dólares e o lugar de maior fabricante automóvel nos EUA. Tudo porque o CEO, Elon Musk, quis impressionar a namorada, na opinião do regulador dos mercados norte-americano, a Securities and Exchange Commission (SEC).

A SEC anunciou, na quinta-feira à noite, que tinha decido processar Elon Musk por ter levado os investidores a pensarem, falsamente, que ia retirar a empresa da bolsa com uma compensação aos investidores de 420 dólares por ação. O regulador alega que tudo não passou de uma brincadeira relacionada com drogas para impressionar a namorada, a rapper Grimes.

“Ao levar os investidores da Tesla a acreditarem que tinha uma oferta firme, consideramos que Musk chegou ao preço de 420 dólares supondo um prémio de 20% sobre o preço atual da Tesla devido à importância desse número na cultura da marijuana e à sua crença de que a namorada iria ficar divertida com isso”, explicou Steven Peikin, co-diretor da divisão de fiscalização da SEC.

O resultado com uma queda a pique na bolsa. As ações da Tesla caíram 13,9% esta sexta-feira para 264,77 dólares. A capitalização bolsista da empresa tombou para 45,17 mil milhões de dólares, o que representa uma quebra de 6,27 mil milhões em apenas um dia.

O efeito em cadeia foi ainda pior. Com a desvalorização, a Tesla perdeu o lugar de maior fabricante automóvel dos EUA, a que tinha chegado em abril de 2017. A posição voltou a ser ocupada pela General Motors, que fechou a sessão com uma capitalização de 47,5 mil milhões, enquanto a Ford continua a fechar o pódio, a valer 36,87 mil milhões de dólares.

“Diria que há uma probabilidade superior a 50% de Musk ser retirado [do cargo de CEO]”, afirmou o fundador da firma de venture capital Loup Ventures, Gene Munster, à CNBC. Gabe Hoffman, general partner da Accipter Capital Management, acrescentou que assim que o CEO sair da Tesla, “deixará de ser uma ação do culto das esperanças, sonhos e mentiras de Musk” e que “haverá uma verdadeira avaliação do negócio”.