Mystic Invest assina amanhã contrato com Martifer para construção de dois navios oceânicos

A Mystic Invest vai assinar amanhã os contratos de construção de dois novos navios da classe oceânica, nos Estaleiros Navais de Viana do Castelo.

Na sexta-feira a Martifer informou o mercado sobre a adjudicação à sua participada West Sea Estaleiros Navais, pela Mystic Cruises, de um contrato para a construção de dois navios de Expedição Polar, no valor total estimado de 118 milhões de euros.

A West Sea, do grupo Martifer, que está a finalizar os trabalhos de construção do primeiro navio oceânico do empresário Mário Ferreira, nos estaleiros navais de Viana do Castelo, ganhou assim a adjudicação de mais dois navios, no valor total estimado de 118 milhões de euros, o que irá ser anunciado amanhã em Viana do Castelo, por Mário Ferreira, numa cerimónia que contará com o Ministro da Economia Pedro Siza Vieira.

Segundo as nossas fontes, o investimento total que vai ser feito na construção dos navios totaliza 210 milhões de euros, tendo em conta o investimento no navio que já está a ser construído e que é de 70 milhões de euros.

O empresário Mário Ferreira, Presidente da Mystic Invest, adjudicou à West Sea mais dois navios que são embarcações para cruzeiros oceânicos (até agora Mário Ferreira, tinha apenas as embarcações fluviais da Douro Azul) que irão fazer viagens no Árctico, Antárctida, Mediterrâneo, Fiordes da Noruega e ligações entre Portugal e Brasil.

São navios construídos integralmente em Portugal, nos Estaleiros Navais de Viana, pela Martifer. “Os navios de Expedição Polar Classe “Ice” da classe Explorer serão construídos com base no Código Polar (classe de gelo) e equipados com um sistema de Propulsão Híbrida, tendo capacidade para acomodar 200 passageiros e 112 tripulantes, com os mais elevados padrões de conforto”, anunciou a Martifer de Carlos Martins, na passada sexta-feira.

As ações da Martifer disparam 6,05% para 0,51 euros.