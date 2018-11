Mytaxi chega a Nápoles e passa a operar em cem cidades europeias

A plataforma eletrónica Mytaxi, que trabalha diretamente com a indústria do táxi em Portugal desde 2015, opera desde esta quinta-feira na terceira maior cidade italiana, Nápoles, passando assim a estar presente em cem cidades europeias, de acordo com o comunicado pela empresa. A Mytaxi quer continuar expansão internacional.

O diretor de operações da plataforma Andy Batty, citado em comunicado, garantiu que a Mytaxi “é a aplicação de táxis que oferece o serviço mais abrangente em toda a Europa”, sendo que a principal vantagem para os utilizadores é “o facto de poderem utilizar a mesma aplicação em diferentes mercados e cidades europeias”.

“Vamos com certeza continuar a expandir a nossa presença internacional”, acrescentou o diretor de operações da Mytaxi. E Nápoles é o “exemplo mais recente” dessa expansão.

A Mytaxi chega a Nápoles com 200 motoristas, uma campanha local de 50% de desconto e com parceria do principal clube de futebol da cidade – o SSC Nápoles -, que inclui o uso da imagem do avançado da equipa Simone Verdi para publicidade . Além de Nápoles, a My Taxi está também disponível nas cidades italianas de Roma, Milão, Turim e em mais outras 100 cidades por toda a Europa.