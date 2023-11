O país acordou, por estes dias, com a informação de que o Estado Português tinha vendido a Efacec a um fundo alemão, a Mutares, por 15 milhões de euros, quase três anos e meio depois de ter nacionalizado e injetado na empresa 200 milhões de euros,

O que esteve por detrás da decisão, à época da nacionalização, tinha a ver com o facto de se encontrar em situação de grande impasse acionista e de se tratar de uma empresa centenária e de grande relevância para o tecido empresarial português. Mas, na verdade, agora ao vender, do que falamos é de alienar a uma empresa (um fundo) estrangeira o capital de uma empresa nacional estratégica.

O Estado “resgatou” a empresa das mãos da “estrangeira” angolana/russa Isabel dos Santos, gastou centenas de milhões de euros e vendeu a um fundo alemão.

Algo em comum na estratégia de outra empresa nacionalizada, a TAP, onde o Estado retirou ao “brasileiro” David Neeleman, capitalizou com milhares de milhões, e pretende novamente privatizar, sendo os interessados de capital estrangeiro. Para já não falar do dossiê Novo Banco e dos americanos da Lone Star, com os quase quatro mil milhões assumidos pelos contribuintes.

E se esta moda pega? O Estado vai entrar e sair no capital de todas as empresas estratégicas para Portugal à boleia de quê?

Infelizmente, não faltam empresas que asseguram largas centenas de milhares de postos de trabalho a viver momentos dramáticos, do turismo aos serviços, do mar à agricultura, da indústria à cultura.

No final, os contribuintes perdem, os centros de decisão em Portugal ficam em risco, os postos de trabalho em suspenso e o pagamento de impostos locais em território nacional não garantidos. Há muito por explicar neste dossiê e, além disso, o interesse nacional exigia transparência depois de uma nacionalização forçada e custosa.

E agora, Portugal? É ou não apenas ideológico o debate político generalizado acerca das nacionalizações e das empresas privatizadas?

Com o final do ano à porta, e sem governo, as dúvidas são legítimas, mas por ora o que interessa é tomar decisões e saber se os pressupostos de uma venda de apenas 15 milhões se mantém.

Mas será que, no futuro, estarão na calha mais nacionalizações? Quantas estaremos em condições de assegurar sem colocar mais dinheiro dos contribuintes em risco? É bom que a moda não pegue. Para bem de todos.